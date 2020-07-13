أحمد عبد الفتاح يتحدث لـ في الجول عن انتظام ألعاب الصالات بالتدريبات وموقف الصفقات

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 15:54

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك - كرة طائرة

بدأت عدد من فرق الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية الفترة الأخيرة استعدادا لاستئناف الموسم.

وتحدث FilGoal.com مع أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الزمالك والمسؤول عن ملف ألعاب الصالات للحديث حول موقف الفرق المختلفة بالنادي.

وقال عبد الفتاح: "بدأ فريقا رجال اليد والطائرة تدريباتهم بالفعل، بينما لم يبدأ فريق السلة".

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وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك "فريق السلة انتهى الموسم بالنسبة له بعد الخروج في البطولات المحلية وسيبدأ الإعداد بعد منتصف الشهر الجاري".

وأضاف "أما بالنسبة لفريق كرة السلة تحت 18 عاما فسيبدأ تدريباته خلال يومين بسبب بطولة الجمهورية".

وبالحديث عن فرق السيدات كشف عبد الفتاح "بدأ فريق الطائرة تدريباته أمس الأحد استعدادا لاستئناف الموسم الشهر المقبل".

وتابع "أما فريقا السلة واليد فسيتحدد موقفهما عقب إعلان الاتحادات الخاصة بهم كافة الأمور".

وأوضح "بدأنا التدريبات وفقا لتوجيهات الدولة بعودة النشاط الرياضي ووفقا للإجراءات الاحترازية".

وشدد "نحن على تواصل دائم مع جميع الأجهزة الطبية للفرق المحتلفة وفي حالة الاشتباه مع أي حالة سيتم التعامل بالشكل الصحيح".

وبالحديث عن موقف الصفقات كشف عبد الفتاح "أبرمنا عدة صفقات مهمة وقوية في مختلف الألعاب".

وأضاف "قمنا بالتجديد أيضا لأكثر من لاعب كانت الأندية المنافسة تسعى للظفر بهم".

وأتم تصريحاته "من الممكن أن تكون هناك صفقات قوية في القريب".

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