كلوب يكشف خططه في السنوات المقبلة

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 15:42

كتب : حلمي حلمي

كلوب - ليفربول - مانشستر يونايتد

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن رغبته في البقاء مع الحمر لمدة 4 سنوات أخرى.

كلوب بدأ مشواره مع ليفربول قبل نحو 5 سنوات، وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

وأوضح كلوب في حواره لشبكة swr الألمانية أنه يستهدف استكمال عقده مع ليفربول حتى نهايته في عام 2024.

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وبذلك ستصبح فترة بقاء الألماني مع الحمر 9 سنوات.

وقال كلوب إنه سيأخذ استراحة لمدة عام بعد ذلك، ثم يعود لتدريب ناديه الأول ماينتس لمدة عام قبل الاعتزال.

وأتم كلوب "في غضون خمس سنوات قد يبدو العالم مختلفا تماما".

في ديسمبر الماضي اتفق ليفربول وكلوب على الاستمرار حتى 2024 بتمديد تعاقده، وقال كلوب وقتها: "حسنا لقد قررنا الاستمرار في العمل الذي لم يكن سيئا هنا في ليفربول، ووافقت على تجديد تعاقدي حتى عام 2024".

وأضاف المدرب الألماني ضاحكا "أعتقد أن تلك الأخبار جيدة للبعض وليست جيدة للبعض الآخر وأنا آسف لهم، لكن أنتم –يقصد الجمهور- سبب حبي لذلك النادي واستمراري هنا أشعر إنني في منزلي".

وأتم كلوب "نحن نفهم كل شيء هنا في النادي وهذه لحظة جيدة للإعلان عن استمرارنا في عملنا، وكنتم أنتم أول من أود إخبارهم فور توقيع العقد".

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