الاتحاد السكندري يجري المسحة الرابعة لفريق القدم.. ويتحمل تكلفة الأولى لرجال السلة

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 15:41

كتب : هاني العوضي

المسحة الثانية - الاتحاد السكندري

أجرى فريق كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري المسحة الرابعة الخاصة بفيروس كورونا منذ العودة إلى التدريبات.

ويستعد الاتحاد لاستئناف مباريات الدوري المقرر عودته في 6 أغسطس المقبل.

وتعتبر تلك هي المسحة الرابعة لفريق الاتحاد منذ عودته إلى التدريبات مرة أخرى.

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ويجري الفريق كل 5 أيام مسحة طبية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل عودة المباريات.

وواصل فريق رجال السلة بالنادي استعدادته لاستئناف مسابقة دوري السوبر وأجرى المسحة الطبية الأولى.

وتحملت إدارة النادي تكاليف مسحة فريق السلة الذي بدأ تدريباته استعدادا لمباريات الدوري.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أعلن منتصف أغسطس كموعد مبدئي لإقامة المباريات لكن لم يتم الإعلان عن الجدول حتى الآن.

ووصل الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري السوبر في انتظار الفائز من مواجهة الأهلي والجزيرة.

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