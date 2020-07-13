غزال: كانت لدي الرغبة للانتقال إلى الأهلي أو الزمالك وقت المفاوضات

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 14:23

كتب : أحمد الخولي

علي غزال

كشف علي غزال لاعب لاريسا اليوناني عن رغبته في الانضمام إلى الأهلي أو الزمالك عندما كانت هناك مفاوضات سابقة معه.

علي غزال

النادي : لاريسا

وقال علي غزال عبر برنامج ملعب الصقر: "انتقلت لصفوف لاريسا لمدة موسم ونصف الموسم، وأنهينا الموسم في منتصف الجدول".

وتابع "أتمنى تحقيق مركز مؤهل لأحد البطولات الأوروبية الموسم المقبل".

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وكشف غزال "هناك اتصالات حدثت معي من جانب الأهلي قبل موسمين، كما تفاوض معي الزمالك الموسم الماضي ووافقت وكانت لدي الرغبة في الانضمام له".

وأوضح "في مفاوضات الأهلي كانت هناك بعض الأزمات، إذ رحل مدير التعاقدات وقتها ولم تنجح الصفقة في النهاية".

وعن المنتخب قال غزال: "لا يوجد أي تواصل من جانب الجهاز بالكامل منذ تولي حسام البدري المسؤولية".

وأتم تصريحاته "أزمة عمرو وردة انتهت، وعاد إلى ناديه باوك وسيظهر في الموسم المقبل بشكل طبيعي".

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