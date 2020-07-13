مينديتا: فالنسيا يواجه صعوبات منذ رحيل مارسيلينو

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 14:15

كتب : زكي السعيد

مارسيلينو جارسيا - فالنسيا

يرى جايزكا مينديتا أسطورة فالنسيا إن فريقه يواجه صعوبة كبيرة منذ رحيل مارسيلينو عن تدريبه، مشيرا إلى أن تغيير المدرب والأسلوب أضر بالفريق.

وفي إجابة على سؤال FilGoal.com بخصوص وضع فالنسيا الحالي، صرح جايزكا مندييتا أسطورة الخفافيش خلال مؤتمر سفراء La Liga عبر منصة Microsoft Teams:"بكل صراحة المدرب مارسيلينو كان مستقرا على الجانب الكروي وفي علاقته بغرفة خلع الملابس، الفريق كان يؤدي جيدا".

وأضاف "ومنذ أن رحل وفالنسيا يواجه صعوبات، من الصعب أن تغيّر مدربا وتجلب آخر بأسلوب مختلف".

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وواصل "أتمنى أن أرى عكس الوضع الحالي في فالنسيا، وأن يستقر فالنسيا هذا الصيف ليعود للمنافسة على مراكز دوري الأبطال والمربع الذهبي".

وقاد مارسيلينو فالنسيا لمدة عامين قبل أن يرحل في شهر سبتمبر الماضي قبل أن يعين ألبرت سيلاديس ثم إقالته في نهاية شهر يونيو بعد سلسلة من النتائج السيئة للفريق.

ويحتل فالنسيا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة.

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