فضل: ننتظر موافقة الأمن قبل إعلان جدول الدوري

ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات الأمنية قبل الإعلان رسميا عن جدول المباريات المتبقية من الدوري المصري الممتاز.

وقال فضل في تصريحات عبر إذاعة "راديو مصر": "الدوري سينطلق يوم 6 أغسطس المقبل، وقمنا بإرسال الجدول إلى الأمن منذ أسبوع من أجل الموافقة عليه رسميا بعد تحديد مواعيد المباريات وأماكن إقامتها، وبعدها سنقوم بالإعلان رسميا".

وأوضح "حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات قام بعمل تصور مبدئي لجدول مباريات الدوري كاملا من بدايته إلى نهايته، وهناك 4 أسابيع من جدول الدوري تم الاتفاق عليها، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن باقي المباريات، وكل الاتحادات في العالم تسير بنفس الاستراتيجية حاليا".

وأضاف "ننتظر إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لموعد مباريات الأدوار النهائية في دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية".

وواصل "لا أستطيع تحديد موعد نهاية مسابقة الدروي لحين معرفة الأجندة الدولية والمباريات الإفريقية، كلامي كمسؤول دائما يُحسب علي، هناك مبررات لتأخير الإعلان الرسمي عن جدول مباريات الدوري، وتحدثنا مع المديريين الفنيين عن بعض الأمور".

كما أكد فضل على أن موعد انطلاق الموسم الجديد سيتم تحديده عقب معرفة الأجندة الدولية ومواعيد بطولات إفريقيا في النسخة المقبلة.

وأكمل "موعد انطلاق الموسم الجديد مرتبط بالأجندة الدولية ومواعيد البطولات القارية المقبلة".

وأردف "هذا أول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يترك مصير البطولات للحكومات، والدولة تدعمنا بكل قوة وأعتقد أن الأمن لن يؤجل المباريات، وهناك اتفاق وتنسيق كبير بين جميع الأطراف خاصة أن المباريات بدون جماهير تماما".

وأتم "أتمنى عبور تلك المرحلة سريعا وعودة المباريات بشكل منتظم".

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