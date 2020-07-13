سولشاير: سنبذل قصارى جهدنا لإيقاف داني إنجز

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 13:58

كتب : FilGoal

أولي جونار سولشاير - مانشستر يونايتد

يعي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد خطورة خط هجوم منافسه ساوثامبتون، خاصة داني إنجز أحد المنافسين على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يونايتد يلاقي ساوثامبتون يوم الإثنين في ظل سعيه للتواجد ضمن الأربعة الكبار، وذلك ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قام بعمل رائع هذا الموسم، وأظهر ثقته الكبيرة كمهاجم".

أخبار متعلقة
تيباس ينتقد إلغاء إيقاف مانشستر سيتي من البطولات الأوروبية سولشاير: سانشو؟ مانشستر يونايتد اسم جاذب لأي لاعب شاب لديه طموح مارتينو ينصح خيمينيز بالانتقال لـ مانشستر يونايتد بدلا من يوفنتوس بوجبا: لم نفز بالدوري أو نتوج ببطولة.. علينا مواصلة العمل فهذا هو مانشستر يونايتد

وأضاف "لطالما كان لاعب كرة قدم جيد للغاية. تسعدني عودته من الإصابة".

وشدد المدرب النرويجي "سنبذل قصارى جهدنا لإيقافه".

إنجز سجل 18 هدفا يحتل بهم المركز الرابع في سباق الهدافين، بفارق 5 أهداف عن متصدر قائمة الهدافين جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وأتم سولشاير عن فريق ساوثامبتون "كما قلت من قبل كل فريق في هذا الدوري قادر على التسبب في مشاكل".

يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 58.

بينما يتواجد ساوثامبتون في المركز 12 برصيد 42 نقطة.

اقرأ أيضا

رسميا - رفع الإيقاف عن مانشستر سيتي.. والنادي يرد

رسميا - الكاميرون تعتذر عن عدم استضافة دوري الأبطال وتوضح السبب

يويفا يرد في بيان على قرار المحكمة الرياضية بشأن عقوبة سيتي

مدرب الإسماعيلي يكشف عن مشكلتين في الاستعداد للدوري

لاعب يد الأهلي يوقع للترجي التونسي

اتحاد الكرة يخاطب الأولمبية لإقامة عمومية اللائحة

مانشستر يونايتد سولشاير إنجز الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
يوفنتوس: نفاوض وكيل ديبالا لتجديد عقده 2 دقيقة | أوروبا
أحمد عبد الفتاح يتحدث لـ في الجول عن انتظام ألعاب الصالات بالتدريبات وموقف الصفقات 5 دقيقة | رياضات أخرى
كلوب يكشف خططه في السنوات المقبلة 17 دقيقة | أوروبا
الاتحاد السكندري يجري المسحة الرابعة لفريق القدم.. ويتحمل تكلفة الأولى لرجال السلة 19 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة: نرحب باستضافة دوري الأبطال وتواصلنا مع أبوريدة.. ونتابع حالة الشحن 51 دقيقة | إفريقيا
نجوم خارج القطبين - عبد الناصر محمد: حققت بطولة إفريقيا مع المنتخب.. وكدت أصبح هداف الدوري الممتاز 52 دقيقة | الدوري المصري
غزال: كانت لدي الرغبة للانتقال إلى الأهلي أو الزمالك وقت المفاوضات ساعة | مصر
قائد أستون فيلا يتحدث عن ثنائية تريزيجيه ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي
قد ينال إعجابك