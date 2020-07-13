سولشاير: سنبذل قصارى جهدنا لإيقاف داني إنجز

يعي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد خطورة خط هجوم منافسه ساوثامبتون، خاصة داني إنجز أحد المنافسين على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يونايتد يلاقي ساوثامبتون يوم الإثنين في ظل سعيه للتواجد ضمن الأربعة الكبار، وذلك ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قام بعمل رائع هذا الموسم، وأظهر ثقته الكبيرة كمهاجم".

وأضاف "لطالما كان لاعب كرة قدم جيد للغاية. تسعدني عودته من الإصابة".

وشدد المدرب النرويجي "سنبذل قصارى جهدنا لإيقافه".

إنجز سجل 18 هدفا يحتل بهم المركز الرابع في سباق الهدافين، بفارق 5 أهداف عن متصدر قائمة الهدافين جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وأتم سولشاير عن فريق ساوثامبتون "كما قلت من قبل كل فريق في هذا الدوري قادر على التسبب في مشاكل".

يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 58.

بينما يتواجد ساوثامبتون في المركز 12 برصيد 42 نقطة.

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