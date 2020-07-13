تيباس ينتقد إلغاء إيقاف مانشستر سيتي من البطولات الأوروبية

انتقد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) قرار إلغاء حظر مانشستر سيتي من البطولات الأوروبية.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) حكمها بإيقاف قرار حظر مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بسبب اتهامات اللعب المالي النظيف.

ووفقا لموقع فوتبول إسبانيا فرئيس رابطة لا ليجا كشف عن عدم سعادته بذلك القرار.

ونقلت شبكة بي بي سي سبورت عن تيباس قوله: "علينا إعادة تقييم ما إذا كانت (كاس) هي الهيئة المناسبة لاستئناف قرارات كرة القدم أم لا".

وتابع "سويسرا بلد له تاريخ كبير في المحاكم ولكن (كاس) ليست بالمستوى".

وكان تيباس قد رحب بقرار إيقاف مانشستر سيتي في فبراير الماضي ودائما ما كان يدعو لاتخاذ قرارات صارمة ضد مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وأعرب تيباس عن غضبه من الأندية التي تمتلك سلطة سواء في الإمارات العربية المتحدة أو قطر مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

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