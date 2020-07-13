تقرير: ليفربول سيمدد عقد لوفرين قبل بيعه

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 13:07

كتب : FilGoal

ديان لوفرين - ليفربول - نابولي

من المتوقع أن يمدد ليفربول تعاقده مع مدافعه ديان لوفرين استعدادا لبيعه قريبا، حسب تقارير إنجليزية.

ديان لوفرين

النادي : ليفربول

ليفربول

لوفرين لا يشارك باستمرار في الموسم الحالي وأصبح قريبا من مغادرة أنفيلد، مع اهتمام أكثر من فريق بضمه.

وأفادت جريدة ليفربول إيكو أن ليفربول سيفعل البند الموجود في عقد لوفرين الذي يتيح له تمديد التعاقد حتى صيف 2022.

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وأوضح التقرير أن الهدف من ذلك هو رفع سعره، فالفرق التي ترغب في ضمه تعلم أن عقده ينتهي في صيف 2021 ولذلك تطلبه بسعر أقل.

زينيت سان بطرسبرج مهتم بضم الدولي الكرواتي حسب تقارير عديدة.

وانضم لوفرين البالغ من العمر 31 عاما لصفوف ليفربول في 2014 قادما من ساوثامبتون مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ولعب الموسم الجاري 15 مباراة مع ليفربول ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

بشكل عام، شارك لوفرين في 185 مباراة مع الحمر، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4.

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