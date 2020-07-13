مدرب أستون فيلا: خبرة المحمدي أفادتنا أمام زاها وهذا سبب مشاركته قبل اللقاء بلحظات

أشاد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بمدافعه أحمد المحمدي بعد الفوز على كريستال بالاس.

أحمد المحمدي النادي : أستون فيلا أستون فيلا

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "المحمدي دخل التشكيل في وقت متأخر بعد إصابة كورتني هاوس في الفخذ في الإحماء".

أعلن سميث تشكيل أستون فيلا قبل اللقاء بساعة وتواجد اسم المحمدي ضمن البدلاء لكنه بدأ اللقاء بشكل أساسي بعد إصابة زميله.

وأضاف "لقد تعامل المحمدي مع ويلفريد زاها بخبرة"

وأكمل "بعيدا عن الأداء الهجومي، الشيء الذي أرضاني هو أننا دافعنا بكل قوة".

أستون فيلا انتصر على كريستال بالاس بهدفي محمود حسن "تريزيجيه"، وواصل صراع البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تريزيجيه بدأ اللقاء أساسيا للمرة الثالثة على التوالي، وسجل ظهوره الـ31 في الدوري الإنجليزي، والأهم له هذا الموسم بكل تأكيد. هدفان ربما قد يساهما بشكل كبير في بقاء فيلا بالدوري الممتاز.

وبعد هدف ملغي لمامادو ساخو مدافع بالاس في شباك أصحاب الأرض، حيث أظهرت تقنية حكم الفيديو وجود خطأ قبل الهدف المسجل في الدقيقة 7، سجل تريزيجيه هدف تقدم فريقه في الدقيقة 45 من الشوط الأول عندما تابع كرة عرضية من ركلة حرة ليضعها بباطن القدم في الشباك.

وبعد ذلك، في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 69، استغل تريزيجيه ارتباك دفاع بالاس بعد ضغط كونور هوريهان، لينفرد ويضع هدفه الثاني في اللقاء، ليصبح لديه 5 أهداف في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي.

تألق تريزيجيه دفع أحد مشجعي أستون فيلا المشهورين على تويتر بتسميته برجل الإغاثة، الذي يظهر في أوقات الضغط الشديد مثلما فعل ضد ليستر في نصف نهائي كأس الرابطة عندما سجل هدفا في الرمق الأخير بعث بفريقه لنهائي البطولة.

تريزيجيه صار رابع مصري يسجل هدفين في مواجهة واحدة في الدوري الإنجليزي. أحمد حسام "ميدو" كان الأول حينما سجل مرتين في أول مشاركة له مع توتنام ضد بورتسموث في فبراير 2005.

عمرو زكي أيضا سجل مرتين في شباك هال سيتي، وليفربول، في موسمه مع ويجان.

الثالث بالتأكيد هو محمد صلاح هداف ليفربول لـ3 مواسم متتالية.

ولكن ربما أكثر ما سيهم تريزيجيه، هو منح فريقه نقاط المباراة التي ستصل به للنقطة 30 في المركز الـ18، على بعد 4 نقاط من واتفورد صاحب المركز الـ17 – مركز النجاة – قبل 3 جولات من النهاية.

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