تقرير: قتل شقيق لاعب توتنام بالرصاص

تعرض كريستوفر، شقيق سيرجي أورييه لاعب توتنام للقتل بالرصاص في الخامسة فجر اليوم الإثنين.

سيرجي أورييه النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وكشفت صحيفة ذا صن نقلا عن تقارير فرنسية أن كريستوفر تعرض للقتل على الطريق السريع ولا يزال القاتل هاربا.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الحادثة تمت في تولوز وهرب واتصل عدد من السكان بالشرطة بعد العثور على جثة كريستوفر على الأرض.

وكان كريستوفر قد سبق له لعب كرة القدم ولكن على مستوى الهواة.

وسبق له اللعب لفريق برينتفورد الإنجليزي عام 2011 لكنه فشل في التأقلم لعدم مقدرته على التحدث بالإنجليزية.

ومؤخرا لعب كريستوفر مع فريق تولوز روديو في الدرجة الخامسة بفرنسا.

وخاض سيرجي أورييه مع توتنام مباراة أمس الأحد والتي فاز فيها على أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد.

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