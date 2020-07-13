مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث

وصف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما قدمه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي من بلاغات ضده بـ"سقطة في تاريخ النادي".

وقال مرتضى منصور: "أشكر جمهور الزمالك المحترم على وقوفه معي قبل حتى معرفتهم بـ "فبركة" الفيديو، وأشكر جمهور الأهلي المحترم الذي أرسل رسائل دعم لي ويعلمون جيدا بعدم صحة الفيديو".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "ما فعله الخطيب اليوم يعد سقطة في تاريخ الأهلي. "قلب مصر كلها" بسبب فيديو مُفبرك وليس صحيحا".

وتابع "الفيديو مُفبرك والكل علم ذلك، وكان على الخطيب محادثتي أو جعل خالد الدرندلي أو العامري فاروق أو رانيا علوني أو أي أحد منهم يتحدث معي لمعرفة حقيقة الفيديو".

وأكمل حديثه قائلا: "الخطيب كاد يتسبب في فتنة كبرى في مصر والسبب فيديو مُفبرك".

ويرى مرتضى "لا يصح لـ الخطيب أن يُباع له "الفنكوش" إلا إذا كان شريكا في ذلك".

وأردف "سأعتبر ما حدث من الخطيب سقطة منه وليس أمرا مقصودا".

وكشف مرتضى منصور رد فعل علي عبد العال رئيس مجلس النواب وكذلك مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "علي عبد العال ورئيس الوزراء ورئيس المخابرات العامة والجميع على علم بأن "الفيديو مُفبرك".

وأكمل حديثه قائلا: "أشكر كل الأجهزة الأمنية والرقابية في مصر التي تواصلت معي مباشرة للاستفسار على ما حدث، وعلمت بـ"فبركة" الفيديو. أشكرهم لأنهم منعوا فتنة كبرى كاد يُشعلها الخطيب".

وقدم الأهلي بلاغا للنائب العام ضد مرتضى منصور، إلى جانب مخاطبة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

ماذا حدث

كان الموقع الرسمي للأهلي ذكر أن الخطيب تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ٢٨٤٠٦ بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد رئيس نادي الزمالك، ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس، ويتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري. ( اقرأ التفاصيل )

وأوضح بيان الأهلي "وهي عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقوله ما نصه (البلد دي مفهاش راجل) وكررها ثانية وقال (على الطلاق البلد دي مفهاش راجل)".

فيما أصدر رئيس الزمالك بيانين نشرهما عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال فيهما: "أصدر المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بيانا كشف فيه تلقيه رساله من ضابط المخابرات القطري أبو سنيده يؤكد فيه أنه نجح في الحصول على برنامج يقوم من خلاله بضبط ترددات الصوت حتى تكون مقاربة لصوت رئيس نادي الزمالك".

وتابع "وقام أبو سنيده عن طريق اذنابه في مصر بنشر تسجيل صوتي مفبرك كاذب يسئ فيه إلى بعض الشخصيات لإحداث فتنة بينها وبينه".

ثم قال في البيان الثاني: "كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن فضيحه ومهزلة جديدة بطلها ضابط المخابرات القطري أبو سنيدة".

وأتم "تلقى رئيس الزمالك على تليفونه الخاص في تمام الساعة الثالثة و54 دقيقه فجر اليوم الأحد رسالة من الضابط القطري يعترف فيها بأنه من قام بفبركة التسجيل الكاذب الذي قام بنشره عن طريق اذنابه في مصر وعملائه المعروفين بالاسم ليفضحهم أمام الجميع ويثبت أنهم متورطين في هذه المهزلة والفضيحة".

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