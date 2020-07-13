وليد هويدي: مستثمرون مصريون وعرب يسعون لشراء المقاصة سبورت.. والخطوة قريبة

كشف وليد هويدي مدير الكرة في نادي مصر للمقاصة، عن إمكانية استحواذ مستثمرين على أسهم شركة المقاصة سبورت.

وأوضح هويدي خلال تصريحات لـ صدى البلد: "مصر للمقاصة نادٍ أهلي، ولذا ليس هناك شيء اسمه بيع النادي، وإنما يتم الاستثمار فيه".

وتابع: "العقد لا يزال مع شركة المقاصة سبورت التي تتبع شركة مصر للمقاصة الأم".

وواصل: "في الفترة الماضية، قررت الإدارة الجديدة في مصر للمقاصة عرض نسبتها في المقاصة سبورت للبيع، وهي البالغة 70%".

وأضاف: "هناك اتصالات غير مباشرة مع 3 أو 4 مستثمرين جادين في عملية الشراء، وأعتقد أن الأمر قريب من الإتمام".

وعند سؤاله عن جنسية المستثمرين المهتمين، أجاب: "خليط من مصريين وعرب".

مدير الكرة بمصر المقاصة يفجر مفاجأة 4 مستثمرين يتتافسون على شراء فريق الكرة#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/43ufiXRfjU — صدى البلد (@baladtv) July 12, 2020

اقرأ أيضا

وعد مورينيو يتحقق

خطاب من الأهلي إلى رئيس الوزراء ضد مرتضى

موعد مسحة الزمالك الثالثة

بلاغ من مرتضى ضد الخطيب وآخرين

ماذا يحتاج تريزيجيه والمحمدي للبقاء