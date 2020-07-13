وليد هويدي: مستثمرون مصريون وعرب يسعون لشراء المقاصة سبورت.. والخطوة قريبة
الإثنين، 13 يوليه 2020 - 00:32
كتب : FilGoal
كشف وليد هويدي مدير الكرة في نادي مصر للمقاصة، عن إمكانية استحواذ مستثمرين على أسهم شركة المقاصة سبورت.
وأوضح هويدي خلال تصريحات لـ صدى البلد: "مصر للمقاصة نادٍ أهلي، ولذا ليس هناك شيء اسمه بيع النادي، وإنما يتم الاستثمار فيه".
وتابع: "العقد لا يزال مع شركة المقاصة سبورت التي تتبع شركة مصر للمقاصة الأم".
وواصل: "في الفترة الماضية، قررت الإدارة الجديدة في مصر للمقاصة عرض نسبتها في المقاصة سبورت للبيع، وهي البالغة 70%".
وأضاف: "هناك اتصالات غير مباشرة مع 3 أو 4 مستثمرين جادين في عملية الشراء، وأعتقد أن الأمر قريب من الإتمام".
وعند سؤاله عن جنسية المستثمرين المهتمين، أجاب: "خليط من مصريين وعرب".
مدير الكرة بمصر المقاصة يفجر مفاجأة 4 مستثمرين يتتافسون على شراء فريق الكرة#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/43ufiXRfjU— صدى البلد (@baladtv) July 12, 2020
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