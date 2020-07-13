وليد هويدي: مستثمرون مصريون وعرب يسعون لشراء المقاصة سبورت.. والخطوة قريبة

الإثنين، 13 يوليه 2020 - 00:32

كتب : FilGoal

فريق مصر للمقاصة

كشف وليد هويدي مدير الكرة في نادي مصر للمقاصة، عن إمكانية استحواذ مستثمرين على أسهم شركة المقاصة سبورت.

وأوضح هويدي خلال تصريحات لـ صدى البلد: "مصر للمقاصة نادٍ أهلي، ولذا ليس هناك شيء اسمه بيع النادي، وإنما يتم الاستثمار فيه".

وتابع: "العقد لا يزال مع شركة المقاصة سبورت التي تتبع شركة مصر للمقاصة الأم".

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وواصل: "في الفترة الماضية، قررت الإدارة الجديدة في مصر للمقاصة عرض نسبتها في المقاصة سبورت للبيع، وهي البالغة 70%".

وأضاف: "هناك اتصالات غير مباشرة مع 3 أو 4 مستثمرين جادين في عملية الشراء، وأعتقد أن الأمر قريب من الإتمام".

وعند سؤاله عن جنسية المستثمرين المهتمين، أجاب: "خليط من مصريين وعرب".

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