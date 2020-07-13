الاتحاد التونسي: جاهزون لاستضافة دوري أبطال إفريقيا حال اعتذرت الكاميرون

قال حامد المغربي المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم إن تونس جاهزة لاستضافة دوري أبطال إفريقيا، حال اعتذرت الكاميرون عن عدم الاستضافة.

وتحدث المغربي المتحدث باسم الاتحاد التونسي لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة النهار: "نحن جاهزون لاستضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا في أي وقت، تونس جاهزة وانتصرت على تفشي فيروس كورونا، وملاعبنا جاهزة لاستضافة النهائيات بعد استقرار الأوضاع".

وأتم : "لقد تابع الجميع معسكر منتخبنا التونسي ومدى نجاحه وننتظر استضافة نهائيات دوري الأبطال".

وخرجت الكاميرون من حسابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل استضافة المتبقي من مباريات النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا، وكشف FilGoal.com عن اقتراح مصري مقدم من هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لكاف بالتنسيق مع الحكومة المصرية باستضافة نصف نهائي ونهائي البطولة. ( اقرأ التفاصيل )

وقال مصدر من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "ندرس بالفعل التقدم بطلب رسمي لاستضافة نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال" .

قمتان مصريتان مغربيتان منتظران في نصف النهائي، في شهر سبتمبر (لم يُحدد كاف الموعد بالتحديد حتى الآن)، الأهلي ضد الوداد، والزمالك ضد الرجاء.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

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