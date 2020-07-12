ميدو جابر: استكمال الدوري هو القرار الأفضل رغم ضيق الوقت

الأحد، 12 يوليه 2020 - 23:57

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - محمد هاني - ميدو جابر

يرى ميدو جابر لاعب مصر للمقاصة أن قرار استكمال الدوري المصري هو القرار الأفضل لكرة القدم المصرية.

ميدو جابر

النادي : مصر للمقاصة

مصر للمقاصة

وقال ميدو جابر عبر قناة أون تايم سبورتس: "كان هناك الكثير من الأزمات بسبب فكرة إلغاء الدوري منها من سيحصل على اللقب ومن سيهبط".

وأضاف "لذلك استكمال الدوري سينهي كل هذه الأزمات رغم ضيق الوقت".

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وعن إصابته قال: "تعرضت لإصابة بشرخ يؤدي إلى كسر في وجه القدم وأحتاج إلى شهر للعودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية".

وأتم تصريحاته "مر من هذه الفترة 10 أيام وأسير بشكل جيد في العلاج الطبيعي والتأهيل".

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