أرتيتا: مورينيو دائما ما يجد طريقه للانتصار.. علينا التعلم وتقليل أخطائنا

حرص الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على توجيه الشكر لـ جوزيه مورينيو مدرب توتنام، بعد إشادة الأخير به.

توتنام انتصر على أرسنال بثنائية مقابل هدف في دربي شمال لندن في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وخرج مورينيو على غير المعتاد عندما ينتصر على أرسنال، بعبارات إشادة لـ أرتيتا، مشيرا إلى "أرسنال يتحسن". (طالع التفاصيل)

وقال أرتيتا ردا على مورينيو: "أشكره على ما قاله. أقدر على رؤية ما يحاول فعله مع توتنام، وهو ينجح في تحقيق الانتصارات".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "مورينيو يعرف دائما كيف يجد طريقه لانتصار".

وتابع "أشعر بخيبة أمال كبيرة وإحباط حقيقي للاعبين. لقد أجبرنا توتنام على تشتيت الكرة، وهو ما أردناه ولكننا في النهاية استقبلنا تلك الأهداف".

وأكمل حديثه قائلا: "الأخطاء تأثيرها ذهنيا يكون صعبا ويؤثر على الحالة العامة للجميع. عدنا في الشوط الثاني ولكننا استقبلنا لهدف من كرة ثابتة. علينا التعلم واعتذر للغاية للجماهير على الخسارة".

واستكمل "إذا قللنا من الأخطاء ولعبنا بنفس طريقتنا، أثق أننا سنحقق العديد من الانتصارات".

وكرر "علينا التعلم. أمور بسيطة تحدث في كل مباراة، وتلك نقاط علينا التعلم منها".

وأتم بخصوص حظوظ فريقه الأوروبية "من جانب النقاط، فتلقينا ضربة قوية بكل تأكيد، لكننا سنقاتل ونحاول حتى النهاية، سواء في الدوري أو كأس إنجلترا".

رغم سيطرة أرسنال على معظم مجريات المباراة، ووصول نسبة الاستحواذ أحيانا لـ 82% لأرسنال، تفوقت خبرة جوزيه مورينيو على شباب ميكيل أرتيتا، وظل الاستثنائي دون أي خسارة من أرسنال على أرض أي فريق قام مورينيو بتدريبه.

ووصل توتنام للنقطة 52 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 50 في المركز التاسع.

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