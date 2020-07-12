مورينيو: لأكون صادقا أرتيتا وجد طريقة لهم للعب والاستقرار.. أرسنال يتحسن

على غير عادته عندما ينتصر على أرسنال، خرج الاستثنائي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام بعبارات إشادة للإسباني ميكيل أرتيتا مدرب المدفعجية.

توتنام انتصر على أرسنال بثنائية مقابل هدف في دربي شمال لندن في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

مدافع توتنام توبي ألدرفيريلد خطف هدف الانتصار لفريقه في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو: "أعتقد أن المباراة كانت تكتيكية أكثر من أي شيء آخر".

وأضاف في تصريحاته عبر سكاي سبورتس عقب المباراة "لأكون صادقا، ميكيل أرتيتا وجد طريقة لهم -أرسنال- للعب والاستقرار والتحسن. هم يتحسنون".

وتابع "شعرنا أنه يجب علينا التكيف قليلا مع طريقتهم، وأعتقد أننا في النهاية قمنا بذلك بشكل جيد للغاية".

وأوضح "ترى عدد المرات التي وصل لها كيران تيرني وهيكتور بيليرين إلى الثلث الأخير، وكيف سيطرنا عليهما. أعتقد أنهما كانا تحت السيطرة الكاملة".

وأكمل حديثه قائلا: "حتى في الجزء الأول من الشوط الثاني، عندما سيطر أرسنال على الكرة، كنا مرتاحين في هذا الوضع".

وأشار "أعتقد أن ثنائي الوسط قدم أداءً عظيما اليوم. ثم وجدنا فرصتنا، وروحنا العظيمة ساعدتنا في ذلك".

واستمر "أعتقد أنه طوال أحداث المباراة لم يُفكر أحد في ذلك، ولكن أرسنال كان لديه 48 ساعة راحة إضافية على عكسنا، وهذا صعب الأمور كثيرا علينا. كانت معركة".

وأتم "نحن سعداء للغاية بجعل الجماهير تشعر بالسعادة، وبمواصلة حظوظنا في الوصول لمركز مؤهل للدوري الأوروبي".

رغم سيطرة أرسنال على معظم مجريات المباراة، ووصول نسبة الاستحواذ أحيانا لـ 82% لأرسنال، تفوقت خبرة جوزيه مورينيو على شباب ميكيل أرتيتا، وظل الاستثنائي دون أي خسارة من أرسنال على أرض أي فريق قام مورينيو بتدريبه.

ووصل توتنام للنقطة 52 في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 50 في المركز التاسع.

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