تغريدة - إشادة كبيرة بـ تريزيجيه .. "سأرسم صورته على جسدي ولن يتمكن من الاحتفال مع نصف جماهير أستون فيلا"

الأحد، 12 يوليه 2020 - 19:15

كتب : عبد الرحمن محمد

تغريدة تريزيجيه

انهالت جماهير أستون فيلا بالإشادة والمدح في الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريقهم بعد تألقه أمام كريستال بالاس.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

وقاد تريزيجيه أستون فيلا للفوز على كريستال بالاس بثنائية دون رد سجلها بنفسه ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

ويصارع أستون فيلا على البقاء في الدوري الإنجليزي، وجاء هذا الفوز في توقيت جيد في محاولات الفريق للاستمرار في البريميرليج وعدم الهبوط.

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وعقب المباراة تلقى تريزيجيه إشادة كبيرة من جماهير فريقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من تغريدات جماهير أستون فيلا التي حملت الإشادة بالنجم المصري تريزيجيه.

وقال أحد مشجعي أستون فيلا "أحبك محمود حسن. أنا آسف على أي شيء قلته عنك".

وكتب آخر "إذا تمكنا بطريقة ما من البقاء في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سوف أرسم صورة تريزيجيه وشما على جسدي".

وقارن أحد الجماهير أداء تريزيجيه بالنجم الفرنسي السابق ديفيد تريزيجيه قائلا "لقد تطور محمود حسن وأصبح تريزيجيه".

واستمرت المقارنات بينهما "لقد تحول محمود حسن إلى تريزيجيه الحقيقي اليوم".

ووصفه آخر "محمود حسن أفضل من ديفيد تريزيجيه".

وكتب أحد الجماهير أن تريزيجيه لن يستطيع الاحتفال مع نصف جماهير فريقه بسبب حظر الكثير منهم من رؤية حسابه بموقع تويتر قائلا: "للأسف لن يتمكن تريزيجيه من الاحتفال مع جماهير أستون فيلا بهدفيه في شباك كريستال بالاس لأنه حظر نصفهم على حسابه الشخصي".

وأخيرا وجه النجم أحمد حسام ميدو تهنئة إلى تريزيجيه قائلا "برافو تريزيجيه وشي حلو عليك وهنتكلم قبل كل ماتش، ألف مبروك ليك انت والمحمدي".

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