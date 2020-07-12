تغريدة - إشادة كبيرة بـ تريزيجيه .. "سأرسم صورته على جسدي ولن يتمكن من الاحتفال مع نصف جماهير أستون فيلا"

انهالت جماهير أستون فيلا بالإشادة والمدح في الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب فريقهم بعد تألقه أمام كريستال بالاس.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

وقاد تريزيجيه أستون فيلا للفوز على كريستال بالاس بثنائية دون رد سجلها بنفسه ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

ويصارع أستون فيلا على البقاء في الدوري الإنجليزي، وجاء هذا الفوز في توقيت جيد في محاولات الفريق للاستمرار في البريميرليج وعدم الهبوط.

وعقب المباراة تلقى تريزيجيه إشادة كبيرة من جماهير فريقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من تغريدات جماهير أستون فيلا التي حملت الإشادة بالنجم المصري تريزيجيه.

وقال أحد مشجعي أستون فيلا "أحبك محمود حسن. أنا آسف على أي شيء قلته عنك".

وكتب آخر "إذا تمكنا بطريقة ما من البقاء في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سوف أرسم صورة تريزيجيه وشما على جسدي".

If we somehow manage to stay up this season, I’m getting a portrait of Mahmoud Ahmed Trezeguet tattooed on me — Jack Richo (@jack__jonas) July 12, 2020

وقارن أحد الجماهير أداء تريزيجيه بالنجم الفرنسي السابق ديفيد تريزيجيه قائلا "لقد تطور محمود حسن وأصبح تريزيجيه".

واستمرت المقارنات بينهما "لقد تحول محمود حسن إلى تريزيجيه الحقيقي اليوم".

ووصفه آخر "محمود حسن أفضل من ديفيد تريزيجيه".

Mahmoud Hassan Trezeguet > David Trézéguet. — Crouz (@mathieu_crz10) July 12, 2020

وكتب أحد الجماهير أن تريزيجيه لن يستطيع الاحتفال مع نصف جماهير فريقه بسبب حظر الكثير منهم من رؤية حسابه بموقع تويتر قائلا: "للأسف لن يتمكن تريزيجيه من الاحتفال مع جماهير أستون فيلا بهدفيه في شباك كريستال بالاس لأنه حظر نصفهم على حسابه الشخصي".

Trezeguet won't even be able to see Villa fans celebrate on Twitter because he's blocked half of us — Morgi (@danmorgi34) July 12, 2020

وأخيرا وجه النجم أحمد حسام ميدو تهنئة إلى تريزيجيه قائلا "برافو تريزيجيه وشي حلو عليك وهنتكلم قبل كل ماتش، ألف مبروك ليك انت والمحمدي".

برافو @Trezeguet وشي حلو عليك هنتكلم قبل كل ماتش 😂😂😂 الف مبرووووك ليك والمحمدي @Elmo_27 👏🏻👏🏻👏🏻 — Mido (@midoahm) July 12, 2020































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