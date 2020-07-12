العشري لـ في الجول: لا أعلم لماذا تأخر جدول الدوري.. ونواجه مشكلة في الوديات

أبدى طارق العشري المدير الفني للمصري، تعجبه من تأخر إعلان جدول مباريات الدوري المصري.

وقال العشري لـ FilGoal.com: "لا نزال ننتظر تحديد جدول الدوري".

وأضاف: "لا أعلم لماذا تأخر الإعلان عن مواعيد المباريات".

وأكمل: "نحتاج إلى ترتيب أمورنا وأوضاع الفريق من حيث المعسكرات والتنقلات والمواجهات المقبلة".

وكشف: "تتملكنا حالة تفاؤل وتركيز داخل الفريق، ونهتم بالجانب البدني".

وأوضح: "نواجه مشكلة في ترتيب المباريات الودية، إذ لن نستطيع مواجهة سوى الفرق التي أجرت مسحة كورونا، وبالتالي الحل في إجراء مواجهات داخلية بين لاعبي الفريق".

وواصل: "نحاول إقامة معسكر مغلق يوم السبت المقبل في الإسكندرية، وسنحاول خوض مباريات ودية أثناء المعسكر".

وأتم: "أبلغت الإدارة بخوض المباريات على ملعب برج العرب في الإسكندرية".

ويحتل المصري المركز العاشر في الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 16 نقطة.

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