شرطة إنجلترا تعتقل طفلا يشجع أستون فيلا بعث رسائل عنصرية لـ زاها

الأحد، 12 يوليه 2020 - 18:38

كتب : FilGoal

ويلفريد زاها

أعلنت شرطة وسط ميدلاندز في إنجلترا اعتقال أحد الأطفال بسبب إرساله لرسائل عنصرية إلى ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس.

ويلفريد زاها

النادي : كريستال بالاس

ونجحت شرطة وسط ميدلاندز المسؤولة عن مدينة برمينجهام التابع لها فريق أستون فيلا من اعتقال الصبي مشجع الفيلانز.

وفاز أستون فيلا على كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب فيلا بارك.

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وسجل هدفي فوز أستون فيلا الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه".

وأصدرت شرطة وسط ميدلاندز بيانا جاء فيه: "لقد تم إبلاغنا بإرسال سلسلة من الرسائل العنصرية إلى أحد لاعبي كرة القدم في فريق كريستال بالاس".

وأضاف البيان "بالفعل تم اعتقال المشجع البالغ من العمر 12 عاما".

وأتم البيان "شكرا لكل من ساهم في ذلك، لن يتم التسامح مع العنصرية".

ونشر ويلفريد زاها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عدة رسائل تحمل العنصرية تجاهه من الطفل مشجع أستون فيلا قبل أن يتم القبض عليه.

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