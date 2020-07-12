روبرتسون: يجب أن نكون أكثر حسما أمام المرمى

الأحد، 12 يوليه 2020 - 14:37

كتب : FilGoal

روبيرتسون يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في بيرنلي

اعترف أندى روبرتسون مدافع ليفربول بأن فريقه لم ينجح على الصعيد الهجومي في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي.

ليفربول بطل المسابقة تعادل مع بيرنلي بهدف لمثله ضمن الجولة 35 من الدوري.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان من الممكن أن ننهي الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون مقابل أو ثلاثية نظيفة".

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وأضاف "يجب أن نستمر في صنع الفرص وأتمنى عند وصول تلك الفرص لأي لاعب منا أن نكون أكثر حسما أمام المرمى".

وواصل "طوال مسيرتي لم أسجل رأسية واحدة ولكن يبدو أن هذا الموسم هو موسم الرأسيات".

وسجل قائد منتخب اسكتلندا هدفين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كلاهما بالرأس.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويسعى لعبور حاجز الـ100 نقطة، إذ يملك 93 نقطة قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال في الجولة المقبلة يوم الأربعاء.

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