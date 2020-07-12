ستيرلينج: البطولات أهم من أهدافي الشخصية

يأمل رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي في اقتناص لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا ويرى أن هذا أهم من تسجيل الأهداف.

وقال ستيرلنج في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قلت قبل المباراة إنني لدي 14 هدفا وأحتاج إلى تسجيل هاتريك، وأنا ممتن لأنني فعلت ذلك".

وسجل ستيرلنج هاتريك في المباراة التي انتصر بنتيجة 5-0 أمام برايتون ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وعن هدفه الثالث الذي سجله بصعوبة برأسية أثناء سقوطه على الأرض، أكمل ستيرلنج "حاولت أن ألعب الكرة، ورأيت حارس المرمى متقدما، لذا قمت بتوجيه الكرة صوب المرمى".

وأضاف "أهم شيء هو أن الأهداف التي أسجلها تساعد الفريق ونحن نتطلع لإنهاء الدوري بقوة قدر الإمكان وتقديم أفضل ما لدينا قبل كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال".

وتابع "كنا محبطين الأسبوع الماضي بعد خسارتنا أمام ساوثامبتون، خلقنا الفرص لكننا لم نسجل".

وأتم "المشكلة التي واجهناها هذا الموسم هي أننا نخلق الكثير من الفرص ولا نسجل كما كنا نفعل في الموسم الماضي، هذا الموسم لم يكن لدينا الحظ الكافي".

ووصل سيتي إلى النقطة 72 في المركز الثاني.

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