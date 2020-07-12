ستيرلينج: البطولات أهم من أهدافي الشخصية

الأحد، 12 يوليه 2020 - 13:53

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - سيتي برايتون

يأمل رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي في اقتناص لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا ويرى أن هذا أهم من تسجيل الأهداف.

وقال ستيرلنج في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قلت قبل المباراة إنني لدي 14 هدفا وأحتاج إلى تسجيل هاتريك، وأنا ممتن لأنني فعلت ذلك".

وسجل ستيرلنج هاتريك في المباراة التي انتصر بنتيجة 5-0 أمام برايتون ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة
سيتي يواصل نتائجه الكبيرة ضد برايتون.. وسترلينج يكمل الهاتريك بطريقة غريبة بي بي سي: تحديد موعد الرد على استئناف سيتي ضد قرار منعه من المشاركة الأوروبية انتهت قرعة الأبطال والدوري الأوروبي - منافس سهل في طريق يونايتد.. ولقاء محتمل بين سيتي ويوفنتوس

وعن هدفه الثالث الذي سجله بصعوبة برأسية أثناء سقوطه على الأرض، أكمل ستيرلنج "حاولت أن ألعب الكرة، ورأيت حارس المرمى متقدما، لذا قمت بتوجيه الكرة صوب المرمى".

وأضاف "أهم شيء هو أن الأهداف التي أسجلها تساعد الفريق ونحن نتطلع لإنهاء الدوري بقوة قدر الإمكان وتقديم أفضل ما لدينا قبل كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال".

وتابع "كنا محبطين الأسبوع الماضي بعد خسارتنا أمام ساوثامبتون، خلقنا الفرص لكننا لم نسجل".

وأتم "المشكلة التي واجهناها هذا الموسم هي أننا نخلق الكثير من الفرص ولا نسجل كما كنا نفعل في الموسم الماضي، هذا الموسم لم يكن لدينا الحظ الكافي".

ووصل سيتي إلى النقطة 72 في المركز الثاني.

اقرأ أيضا:

فايلر يحدد جدول تدريبات الأهلي للأسبوع الجاري

هل يحتفل ريال مدريد بالتتويج بالدوري الإسباني يوم الخميس؟

سيد معوض يتحدث عن هجوم منتخب مصر.. غياب محمد صلاح ومشكلة صالح جمعة

عبد الحفيظ: الاجتماعات مع فايلر مستمرة

رئيس إنبي يجيب عن: هل طلب الأهلي أسامة جلال؟

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
المقاصة يعلن سلبية المسحة الثالثة ويحدد موعد العودة للتدريبات 10 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر زيدان: من حق كل شخص التحدث عن ريال مدريد لأنه أهم ناد في التاريخ 21 دقيقة | أوروبا
من أجل السباق للعب في أوروبا.. ولفرهامبتون يسحق إيفرتون بثلاثية 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الخطيب يطالب برفع الحصانة عن مرتضى في خطاب لرئيس مجلس النواب ساعة | الدوري المصري
روبرتسون: يجب أن نكون أكثر حسما أمام المرمى ساعة | الدوري الإنجليزي
فضل: مصر قادرة على استضافة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | إفريقيا
توأمة بين إنبي والملعب التونسي 2 ساعة | الدوري المصري
ستيرلينج: البطولات أهم من أهدافي الشخصية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"
قد ينال إعجابك