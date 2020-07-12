تعرف على تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية

توقف محمد صلاح مهاجم ليفربول عن تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي في لقاء بيرنلي ولم يصنع كذلك، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 35 من الدوري الإنجليزي التي تعادل فيها الريدز بهدف لمثله.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بيرنلي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 5 و6 7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.3 درجة من عشرة.

أندي روبرتسون صاحب هدف ليفربول الوحيد كان الأفضل في التقييم، إذ حصل على متوسط تقييم بلغ 7.8 درجة من عشرة.

وتوقف رصيد صلاح من الأهداف عند 19 هدفا بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي متصدر قائمة الهدافين.

ليفربول حقق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويسعى لعبور حاجز الـ100 نقطة، إذ يملك 93 نقطة قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

ويستعد ليفربول لملاقاة أرسنال في الجولة المقبلة يوم الأربعاء.

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