مدرب أستون فيلا: نقاتل من أجل حياتنا

قال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا إن فريقه سيقاتل للبقاء في الدوري الإنجليزي حتى الأنفاس الأخيرة خلال المباريات الأربعة المتبقية له هذا الموسم.

ويبدأ أستون فيلا مبارياته الـ4 بمواجهة كريستال بالاس يوم الأحد وهو يقبع في المركز الـ19 ويحارب للنجاة من الهبوط.

وأوضح سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يجب علينا أن ندخل هذه المباريات ونحن معتقدين بأننا قادرون على الفوز في كل واحدة منها".

وأضاف مدرب الثنائي المصري محمود حسن (تريزيجيه) وأحمد المحمدي "نحن نقاتل من أجل حياتنا، اللاعبون يعرفون ما يعنيه البقاء في الدوري".

واستمر "سنلعب بالقلب والروح، وعلينا أن نتأكد من أننا نحافظ على ذلك باستمرار، سنبذل كل ما في وسعنا".

وأكمل "يجب أن نكون أفضل، خلقنا فرصا أمام اثنين من أفضل الفرق، أظهر الأولاد إيمانا وشخصية كبيرة أمام ليفربول ومانشستر يونايتد".

وخسر أستون فيلا على يد ليفربول بطل الدوري بهدفين دون مقابل، وسقط أمام يونايتد بثلاثية نظيفة.

وأتم سميث "نعرف مدى أهمية هذه المباريات الأربعة الأخيرة في موسمنا".

أستون فيلا يملك فرصة ضعيفة للبقاء في الدوري الموسم المقبل، فالموقف الحالي في مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي كالأتي:-

المركز الـ15.. برايتون برصيد 36 نقطة

المركز الـ16.. وست هام برصيد 34 نقطة

المركز الـ17.. واتفورد برصيد 34 نقطة

المركز الـ18.. بورنموث برصيد 28 نقطة (لعب مباراة أقل)

المركز الـ19.. أستون فيلا برصيد 27 نقطة (لعب مباراة أقل)

المركز الـ20.. نورويتش سيتي برصيد 21 نقطة (تأكد هبوطه)

إلى حد بعيد، ضمن برايتون البقاء في الدوري فالفريق يملك 36 نقطة مبتعدا عن ثلاثي المؤخرة بـ8 نقاط، مما يعني أن عدة هزائم وتعادلات في المباريات الـ3 المتبقية مع انتصارات متتالية للفرق المتأخرة عنه في الجدول ستعرضه لخطر الهبوط وهو أمر نادر الحدوث.

بالنظر للموقف الحالي فإن أستون فيلا يصارع وست هام وواتفورد وبورنموث على اقتناص المركز الـ16 أو الـ17 لضمان البقاء.

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