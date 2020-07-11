في مباراة الفرص المهدرة.. ليفربول يتعادل مع بيرنلي

السبت، 11 يوليه 2020 - 18:17

كتب : FilGoal

روبيرتسون يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في بيرنلي

تعادل ليفربول مع ضيفه بيرنلي بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

سجل هدف الحمر أندي روبيرتسون من رأسية في الدقيقة 34 بعد عرضية من فابينيو، وتعادل جاي رودريجيز في الدقيقة 69 بعد تمريرة من جيمس تاركوفيسكي.

المباراة شهدت عدة فرص، ولمع خلالها نيك بوب حارس مرمى بيرنلي، الذي أنقذ مرماه أكثر من مرة.

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وسدد صلاح تصويبة رائعة في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول لكن نيك بوب تصدى بشكل ولا أروع للكرة، وفي الدقيقة 32 وصلت الكرة إلى صلاح الذي انفرد تماما بالمرمى لكن مجددا وجد بوب الذي تألق وأبعدها.

وكاد ليفربول أن يسجل هدفا ثانيا مع بداية الشوط الثاني، في الدقيقة 51، حينما مرر صلاح الكرة إلى كورتيس جونز الذي دخل إلى منطقة الجزاء لكنه لم يسدد في المرمى ومرت الكرة يسار القائم بسلام.

واقترب بيرنلي في الدقيقة 87 من خطف نقاط المباراة الثلاثة، بعد ارتباك متواصل عقب ركنية في منطقة جزاء ليفربول، وعدة محاولات من أليسون لإبعاد الكرة، لتصل أمام يوهان بيرج جودموندسون الذي سدد بقوة لكن العارضة تعاطفت مع الحمر.

وقبل نهاية المباراة بلحظات، أرسل فيرجيل فان دايك تمريرة طولية وصلت إلى ترينت أرنولد الذي مررها إلى محمد صلاح الذي وجده نفسه أمام المرمى مباشرة وسدد كرة ضعيفة في المنتصف ليمسكها بوب.

ورفع هذا التعادل رصيد ليفربول من النقاط إلى 93 نقطة في الصدارة، فيما أصبح رصيد بيرنلي 50 نقطة في المركز التاسع بالتساوي مع أرسنال الثامن.

ويعد هذا هو الهدف الخامس لجاي رودريجيز في كل المسابقات في 12 مباراة ضد الحمر.

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