تشكيل تشيلسي - عودة جورجينيو.. وأبراهام بدلا من جيرو أمام شيفيلد السبت، 11 يوليه 2020 - 17:39 كتب : FilGoal كريستيان بوليسيتش - تشيلسي - كريستال بالاس - الدوري الإنجليزي تشيلسي شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي في إنجلترا نرشح لكم أخر الأخبار اللجنة الخماسية تجتمع مع أندية الإسماعيلية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ 19 دقيقة | الدوري المصري الزمالك يواجه سموحة وديا في معسكر الإسكندرية 35 دقيقة | الدوري المصري مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0) -(1) مانشستر سيتي.. جوووول سترلينج 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي أمر لم يحدث منذ 26 عاما.. شيفيلد يسحق تشيلسي 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي مؤتمر كلوب: كان يجب أن نسجل 4 أهداف حتى لا نتعادل مع بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي استعدادا لاستئناف الدوري.. الأهلي يواجه سموحة وديا ساعة | الدوري المصري فرصة ذهبية لـ أتالانتا.. لاتسيو يتلقى طعنة قاتلة أمام ساسولو 2 ساعة | أوروبا مباشر في إسبانيا - بلد الوليد (0) (1) برشلونة.. تير شتيجن يتألق 2 ساعة | أوروبا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر في إسبانيا - بلد الوليد (0) (1) برشلونة.. تير شتيجن يتألق وزارة التموين في بيان رسمي: الأهلي سجل شعار نادي القرن في 2007.. ونفحص طلب الزمالك الزمالك يواجه سموحة وديا في معسكر الإسكندرية استعدادا لاستئناف الدوري.. الأهلي يواجه سموحة وديا فايلر يقود مران الأهلي لأول مرة بعد عودته الأكثر مشاهدة 1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي" أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 2 ريال مدريد 0 ديبورتيفو ألافيس انتهت الدوري الإسباني 2 ريال سوسيداد 3 غرناطة انتهت الدوري البرتغالي 1 باسوش فيريرا 5 سبورتينج براجا انتهت الدوري البرتغالي 1 سبورتنج لشبونة 0 سانت كلارا انتهت الدوري البرتغالي 1 فيتوريا غيمارايش 2 جل فيسنتي انتهت الدوري الإنجليزي 1 ليفربول 1 بيرنلي انتهت الدوري الإنجليزي 0 برايتون 1 مانشستر سيتي مباشر 25:49 الدوري الإنجليزي 3 شيفيلد يونايتد 0 تشيلسي انتهت الدوري الإنجليزي 0 نورويتش سيتي 4 وست هام يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 2 واتفورد 1 نيوكاسل يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام هوتسبر - أرسنال لم تبدأ 17:30 الدوري الإنجليزي - أستون فيلا - كريستال بالاس لم تبدأ 15:15 الدوري الإنجليزي - بورنموث - ليستر سيتي لم تبدأ 20:00 الدوري الإسباني - ليجانيس - فالنسيا لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - ليفانتي - أتليتك بلباو لم تبدأ 17:00 قد ينال إعجابك