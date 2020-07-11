تشكيل تشيلسي - عودة جورجينيو.. وأبراهام بدلا من جيرو أمام شيفيلد

السبت، 11 يوليه 2020 - 17:39

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - تشيلسي - كريستال بالاس - الدوري الإنجليزي

تشيلسي شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي في إنجلترا
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