تقرير: صلاح ينصح تريزيجيه بعدم العودة إلى تركيا والاستمرار في إنجلترا

قدم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر نصيحة لزميله في الفراعنة محمود حسن "تريزيجيه" بشأن مستقبله الكروي.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا محمد صلاح النادي : ليفربول أستون فيلا

وذكر موقع "milliyet" التركي أن نادي فينرباهتشة مهتم بضم تريزيجيه إذا رحل عن أستون فيلا بنهاية الموسم الجاري في حالة هبوط فريقه.

وأضاف الموقع التركي أن نادي فينرباهتشة تواصل بالفعل مع تريزيجيه لكن رد الدولي المصري كان محبطا لهم.

وزعم الموقع التركي أن تريزيجيه تحدث مع زميله في منتخب مصر محمد صلاح ليحصل منه على نصيحة بشأن مستقبله مع كرة القدم.

وقال صلاح لتريزيجيه إن الاستمرار في إنجلترا هو الأفضل بالنسبة له في المرحلة الحالية.

حتى إذا هبط أستون فيلا فعليه الاستمرار في إنجلترا ودراسة العروض المقدمة له من بعض فرق الدوري الإنجليزي.

أو حتى اللعب في دوري الدرجة الثانية مع أستون فيلا.

لذلك يرى تريزيجيه أن خيار العودة مرة أخرى للدوري التركي سيجعله يخسر كثيرا.

وانضم تريزيجيه لصفوف أستون فيلا بداية الموسم الجاري قادما من قاسم باشا التركي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

ولعب الدولي المصري مع أستون فيلا هذا الموسم 29 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.

تريزيجيه البالغ من العمر 25 عاما ينتهي تعاقده مع أستون فيلا في 2023.

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