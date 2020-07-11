تقرير: صلاح ينصح تريزيجيه بعدم العودة إلى تركيا والاستمرار في إنجلترا

السبت، 11 يوليه 2020 - 17:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - أحمد المحمدي - تريزيجيه

قدم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر نصيحة لزميله في الفراعنة محمود حسن "تريزيجيه" بشأن مستقبله الكروي.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

محمد صلاح

النادي : ليفربول

أستون فيلا

وذكر موقع "milliyet" التركي أن نادي فينرباهتشة مهتم بضم تريزيجيه إذا رحل عن أستون فيلا بنهاية الموسم الجاري في حالة هبوط فريقه.

وأضاف الموقع التركي أن نادي فينرباهتشة تواصل بالفعل مع تريزيجيه لكن رد الدولي المصري كان محبطا لهم.

أخبار متعلقة
طارق ذياب: لا أظن أن هناك أزمة بين صلاح وزملائه.. لابد أن يساعده الفريق أجبونلاهور عن صلاح: لا يجب أن يكون لاعب أكبر من الفريق زكي عبد الفتاح: أحمد الشناوي كان يستطيع أن يكون صلاح الحراس.. ومحمد ليس مميزا ولكنه أفضل المتاحين ماني: صلاح وفيرمينو يجعلان كل شيء سهلا

وزعم الموقع التركي أن تريزيجيه تحدث مع زميله في منتخب مصر محمد صلاح ليحصل منه على نصيحة بشأن مستقبله مع كرة القدم.

وقال صلاح لتريزيجيه إن الاستمرار في إنجلترا هو الأفضل بالنسبة له في المرحلة الحالية.

حتى إذا هبط أستون فيلا فعليه الاستمرار في إنجلترا ودراسة العروض المقدمة له من بعض فرق الدوري الإنجليزي.

أو حتى اللعب في دوري الدرجة الثانية مع أستون فيلا.

لذلك يرى تريزيجيه أن خيار العودة مرة أخرى للدوري التركي سيجعله يخسر كثيرا.

وانضم تريزيجيه لصفوف أستون فيلا بداية الموسم الجاري قادما من قاسم باشا التركي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

ولعب الدولي المصري مع أستون فيلا هذا الموسم 29 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين.

تريزيجيه البالغ من العمر 25 عاما ينتهي تعاقده مع أستون فيلا في 2023.

اقرأ أيضا

فريق ألماني يستعد لإجراء مسحات طبية لمشجعيه

رسالة من فايلر لفريقه السابق

صلاح يطارد رقما تاريخيا

ماني يشيد بصلاح وفيرمينو

أول مباراة ودية في مصر بعد جائحة كورونا

هل يترك كونتي فريق إنتر؟

محمد صلاح تريزيجيه أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فرصة ذهبية لـ أتالانتا.. لاتسيو يتلقى طعنة قاتلة أمام ساسولو 38 دقيقة | أوروبا
مباشر في إسبانيا - بلد الوليد (0) (1) برشلونة.. جووووووووول فيدال 50 دقيقة | أوروبا
وتستمر المغامرة.. رسميا – كيمبيمبي يجدد عقده مع سان جيرمان 58 دقيقة | أوروبا
وزارة التموين في بيان رسمي: الأهلي سجل شعار نادي القرن في 2007.. ونفحص طلب الزمالك ساعة | الدوري المصري
فايلر يقود مران الأهلي لأول مرة بعد عودته ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة – بويج أساسي وسواريز احتياطي أمام بلد الوليد ساعة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - شيفيلد (2) - (0) تشيلسي .. محاولات من الزرق للعودة ساعة | الدوري الإنجليزي
وست بروم يكتفي بالتعادل تحت أنظار حجازي.. وويجان "مرسي" يواصل الابتعاد عن الخطر ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"
قد ينال إعجابك