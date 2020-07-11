أول تعليق من أليو ديانج بعد حواره مع الموقع المالي "تصريحاتي فُسرت خطأ"

السبت، 11 يوليه 2020 - 15:54

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - صن داونز - الصورة من الصفحة الرسمية لـ الأهلي

فسر أليو ديانج لاعب الوسط المالي تصريحاته لموقع "Bamada" المالي، والتي تحدث فيها عن أسباب انتقاله إلى الأهلي في وقت سابق.

وكتب ديانج عبر حسابه الشخصي على تويتر "لهذا السبب لا أحب دائما التحدث للإعلام. تصريحاتي فٌسرت بشكل خاطئ".

وأضاف "اخترت الأهلي برغبتي وأنا أكثر من سعيد هنا".

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ديانج واصل "فخور بالتواجد هنا، وبارتدائي لقميص الأهلي".

موقع "Bamada" المالي نسب تصريحات لأليو ديانج، قال فيها "بعد نجاحي في مولودية الجزائر تواصل وكيلي مع العديد من الأندية الأورويية، لكن لسوء الحظ لم يتوافق مع شروط النادي سوى عرض وحيد وهو الأهلي".

وأكمل "منذ قدومي إلى الأهلي، كل شيء يسير بشكل جيد سواء من القادة أو من المدرب ريني فايلر الذي صبر علي كثيرا. نحن أسرة في الأهلي ومعنى اسم الفريق (الأهلي) يعني العائلة في العربية. الأهلي هو الفريق الأكثر نجاحا في مصر بالفوز بـ 88 بطولة محلية بجانب 20 بطولة قارية، منهم 8 دوري أبطال. أنا فخور بانتماءي إلى هذا الفريق". (طالع حوار أليو ديانج كاملا من هنا)

أليو ديانج انضم للأهلي بداية الموسم الجاري قادما من فريق مولودية الجزائر.

صاحب الـ22 عاما شارك هذا الموسم في 21 مباراة بمختلف البطولات مع الأهلي. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.

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