حوار – ديانج: من يسجل أولا في لقاء الأهلي والوداد فرصته للفوز أكبر.. وأتمنى من الزمالك مراجعة قراره

يؤمن أليو ديانج لاعب خط وسط الأهلي أن من سيسجل هدفا أولا في لقاء فريقه ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ستصبح فرصه في الفوز أكبر من منافسه.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الوداد في شهر سبتمبر المقبل في نصف النهائي الذي سيقام من لقاء واحد بدلا من مباراتين ذهاب وإياب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأجرى ديانج حوارا مطولا مع موقع "بامادا" المالي تحدث فيه عن تجربته مع الأهلي وماذا فعل خلال فترة التبعاد الاجتماعي ولقاء الوداد ووجه رسالة كذلك إلى الزمالك.

مواجهة الوداد وكيفية انضمامه للأهلي

تحدث ديانج عن لقاء الوداد قائال: "ستكون مباراة صعبة جدا ومثيرة حتى لحظاتها الأخيرة، بالنسبة لي من سوف يسجل أولا ستكون لديه فرصة أكبر في الفوز".

وواصل "قرار الاتحاد الإفريقي من إكمال البطولة من مباراة واحدة ليس لدينا فيه أي اختيار، ولكننا سنقاتل من أجل النادي".

أما عن فترته مع الأهلي فتحدث ديانج "لقد كنت لاعبا في مولودية الجزائر ووقعت عقدا لعامين ووكيلي كان يتحدث مع بعض الأندية الأوروبية ولكن الفريق الوحيد الذي قبل شروط المولودية كان الأهلي".

وأضاف "لذا بقيت عاما وحيدا مع الفريق الجزائريي وانتقلت للأهلي في يوليو من العام الماضي".

وأكمل "منذ انتقلت للنادي كل شيء يسير جيدا خاصة مع المدرب ريني فايلر الذي كان صبورا معي، نحن بمثابة عائلة في الأهلي، اسم النادي يعني العائلة في اللغة العربية".

وواصل "الأهلي الأكثر شعبية ونجاحا في مصر، لقد فاز بـ88 بطولة محلية و20 بطولة قارية من بينهم 8 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، أنا فخور للعب في هذا الفريق".

عودة الدوري ورسالة للزمالك

وعن عودة الدوري قال ديانج: "لقد عدنا للتدرب مثل كل الأندية في مصر والحصص التدريبية تقام تحت إجراءات احترازية كبيرة للحفاظ على صحة اللاعبين".

وتابع "سنفعل كل شيء للفوز باللقب، نحن نتصدر الدوري بـ49 نقطة ويلينا المقاولون العرب بـ33 نقطة ثم بيراميدز بـ32 نقطة، ويشارك 18 فريقا في المسابقة".

وعن عدم رغبة الزمالك في إكمال الموسم علق ديانج "لا أعرف ماذا سيحدث بالتحديد لننتظر ونرى كيف سيكون رد فعل اتحاد الكرة، أنا فقط لاعب كرة القدم ولا يمكنني التعليق على تلك الأحداث".

وتابع "لكن الأهم بالنسبة لي هو استكمال الموسم فلقد انتظرنا طويلا جدا ونريد العودة للملعب".

وشدد "أمنيتي أن يراجع الزمالك قراره في أقرب وقت ممكن".

فترة التباعد الاجتماعي

وعن فترة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل علق ديانج: "الأمر كان صعبا فأنا لست معتادا على البقاء في النمزل طوال الوقت، كنت أشعر بالملل وأشاهد التلفاز نهارا وليلا".

واستدرك "لحسن الحظ فايلر أعطانا تدريبات للقيام بها في المنزل وهذا جعلني أشعر بالراحة وكنت أتدرب مرتين في الصباح ومرة في المساء".

وواصل ضاحكا "بعد ذلك كنت أتحدث مع أصدقائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعائلتين لكن الآن عدنا للتدرب ونرتدي الكمامات وبصدق إنها تُرهقني لكن ليس لدي أي اختيار".

وتابع "الأهلي خلال فترة التباعد أكد على ضرورة اتباع تعليمات المؤسسات الصحية وكل اللاعبين بقوا في منازلهم وكلهم تدربوا بشكل منفرد، لم يكن لدينا مشاكل أخرى".

الفارق بين الدوري المصري والمالي

أما عن رأيه في الدوري المصري قال صاحب الـ22 عاما: "الدوري المصري مسابقة عظيمة تتطلب بذل الكثير من الجهد وهي تساعدني على التطور وبها احترافية كبيرة".

وتابع "المسابقة هنا منظمة بشكل جيد والجمهور رائع والقادة لديهم الطموح للفوز".

وأردف "ما لفت نظري بشأن الشعب المصري هو أن كل شخص مستعد للتضحية لتطوير ناديه".

وأضاف "بالحديث عن أدائي فلم تكن البداية سهلة ولكن بعد ذلك وجدت نفسي وفايلر ساعدني كثيرا، والآن الأمر متعلق بي للقتال والحفاظ على مركزي وأنا أعمل على ذلك".

أما عن الفارق بين الدوري المصري والمصري قال: "ينقسم الفارق إلى جزئين العمل والظروف، هنا في مصر الدوري به احترافيه ولا يوجد هذا لدينا في مالي".

وواصل ديانج "المسؤولون هنا يبذلون جهدا لإنجاح أنديتهم ويتعاونون مع المشجعين وهذا نفتقده في مالي، المسؤولون في مالي لا يعطون لأنفسهم الوسائل الجيدة لتحقيق الطموح وبذلك لا يمكن تحقيق النتائج في ظل تلك الظروف".

منتخب مالي

وعن منتخب مالي قال ديانج: "حلمي بسيط أن أرتدي قميص المنتخب في أسرع وقت ممكن، وسأظل أعمل لتحقيق ذلك الحلم لكن حتى الآن ليس لدي أي تواصل مع مدرب المنتخب".

وواصل "لدينا جيلا جيدا من اللاعبين الشباب يستطيع تحقيق شيئا لمالي، ربما الفوز بكأس أمم إفريقيا والتأهل لكأس العالم".

وتابع "في كأس أمم إفريقيا 2016 خرج المنتخب من دور الـ16 بصعوبة على يد كوت ديفوار ولكنه أظهر صورة جميلة لغد أفضل".

وأتم "بعد كأس أمم إفريقيا الكل رأى مدة تميز الفريق حتى زملائي في الأهلي أشادوا بالفريق، لذا أطالب الاتاد المالي أن يحافظ على الفريق وأن يتحلى بالصبر عليهم".

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