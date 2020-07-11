وست هام يعزز حظوظ بقائه في الدوري بإرسال نورويتش للدرجة الثانية.. وفوز ثمين لواتفورد

السبت، 11 يوليه 2020 - 15:24

كتب : FilGoal

وست هام

عزز نادي وست هام يونايتد موقفه من البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز ساحق على نورويتش سيتي بنتيجة 4-صفر يوم السبت ليصبح الأخير أول الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية.

واحتاج نورويتش لفوز ينعش آماله في البقاء بين الكبار وتجنب العودة السريعة للدرجة الثانية مثلما فعل في موسم 2015-2016 لكن مطارق وست هام قست عليه برباعية في ملعب كارو رود في إطار الجولة 35.

وأبدع الإنجليزي ميشيل أنطونيو لاعب وست هام بتسجيل الأهداف الأربعة للمباراة في الدقائق 11 و46 و54 و74.

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وتوقف رصيد نورويتش عند 21 نقطة في ذيل ترتيب الدوري قبل آخر 3 جولات، بينما رفع وست هام اللندني رصيده إلى 34 نقطة ويحتل المركز 16.

وفي نفس التوقيت وعلى ملعب فيكارج رود بمدينة واتفورد ظفر صاحب الأرض بفوز ثمين بعد قلب تأخره إلى فوز بنتيجة 2-1 على نيوكاسل يونايتد ليعزز موقفه في البقاء بالدوري الإنجليزي.

وتقدم دوايت جايل للضيوف في الدقيقة 23 لكن تروي ديني قائد واتفورد أدرك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وقبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة حصل واتفورد على ركلة جزاء أخرى لم يتوان ديني في إيداعها الشباك معلنا فوز فريقه.

ورفع واتفورد رصيده إلى 34 نقطة واستمر في المركز 17 مبتعدا بست نقاط عن بورنموث صاحب المركز 18 والذي يلعب يوم الأحد ضد ضيفه ليستر سيتي.

ويهبط أصحاب المراكز 18 و19 و20 إلى دوري الدرجة الثانية مع نهاية الموسم.

وظل نيوكاسل في المركز 13 وتوقف رصيده عند 43 نقطة.

وفي الجولة المقبلة يحل نورويتش سيتي ضيفا على تشيلسي ويستضيف نيوكاسل فريق توتنام ويلعب وست هام ضد ضيفه واتفورد.

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