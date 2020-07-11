خبر في الجول – وصول أول أجانب الإسماعيلي للقاهرة غدا

يصل بيكيتي سيلفا المهاجم الغيني لنادي الإسماعيلي إلى القاهرة مساء غد الأحد.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الإسماعيلي، بأن بيكيتي سيلفا سيصل إلى مصر مساء غد الأحد، وينضم لتدريبات الفريق.

ويعد بيكيتي أول الأجانب الذين تحدد وصولهم وانضمامهم إلى تدريبات الإسماعيلي، التى تتم حاليا لاستعدادات الفريق لاستئناف مباريات الدوري.

وكان الاسماعيلى قد طلب من اتحاد كرة القدم إرسال تأشيرات دخول للاعبيه المحترفين.

وحسب المصدر ذاته، فإن الإسماعيلي ينتظر وصول بينسون شيلونجو المهاجم الناميبي كثاني الأجانب انصماما لصفوف الإسماعيلي بعد أن تسلم تأشيرة دخوله الأراضي المصرية.

بيكيتي سيلفا انضم للإسماعيلي بداية الموسم الجاري، قادما من فريق الشعلة السعودي.

الجناح صاحب الـ27 عاما شارك في 14 مباراة هذا الموسم بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم هدفا واحدا.

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