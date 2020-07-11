إبراهيموفيتش: جالياني أخبرني أن ميلان القديم في مونزا.. ولا يوجد أحد مثلي

السبت، 11 يوليه 2020 - 13:58

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش - ميلان

كشف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي أن أدريانو جالياني أخبره أن ميلان القديم متواجد على بُعد 11 كيلومترا في مونزا.

زلاتان إبراهيموفيتش

النادي : ميلان

جالياني ضم إبراهيموفيتش لـ ميلان في صيف 2010 قادما من برشلونة الإسباني والآن يتولي منصب المدير التنفيذي لنادي مونزا في الدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

إبراهيموفيتش قال لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "جالياني أخبرني: قلت أن هذا ليس ميلان الخاص بك، ميلان القديم على بُعد 11 كيلومترا من ناديك".

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وتابع السويدي: "أحب جالياني، هو يعرف كيفية العمل كمدير رياضي، عندما ضممني للنادي لأول مرة جاء إلى منزلي في السويد وقال إنه لن يرحل حتى آتي معه".

وأضاف "زوجتي نظرت لي بغضب وقالت لي: هذا جنون ماذا يريد؟ رددت عليها أنه لن يرحل إلا إذا أتيت معه".

وأكمل "لذلك إذا أردت شيئا، عليك الحصول عليه بأفعال وليس أقوال".

وعن تأثير غياب الجماهير "الأمر غريب دون جماهير، إنهم 50% من المباراة، يجعلونك تشعر بالنار، يهزوك ويثيرونك، وعندما أذهب بالقرب من مدرجات الأولتراس، أشعر بالحياة وهذا يجعل الجماهير سعيدة".

وكشف إبراهيموفيتش ما دار بينه وبين جازيديس في وقت سابق: "ما خرج من اجتماعنا الشهير كان 10% فقط مما حدث، لكنه لم يكن شيئا سيئا. كنت أتحدث بالنيابة عن نفسي وزملائي، تحدثنا مع بعضنا البعض بوضوح للحصول على إجابات حول الوضع ومستقبلنا".

وعمن سيكون إبرا الجديد؟ "إبراهيموفيتش هو المهاجم الأكثر اكتمالا ولم أر بعد مثل إبراكادبرا".

وأتم "شخص طوله 196 سم لديه قوة مايك تايسون، ويعرف كيف يرقص مثل محمد علي وسريع مثل بروس لي، لا يوجد أحد".

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