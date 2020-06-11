جازيديس يرد على إبراهيموفيتش: ميلان ليس كما كان

أصبحت الأجواء ساخنة للغاية في ميلان قبل مواجهة يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، ليس بسبب المباراة بل لصدام بين زلاتان إبراهيموفيتش وإيفان جازيديس المدير التنفيذي للنادي.

الروسونيري يستعد لمواجهة يوفنتوس غدا الجمعة في أول عودة للكرة الإيطالية عقب توقف دام 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

جازيديس زار مقر تدريبات الفريق أمس الخميس وهو ما أثار سخط الهداف السويدي كون جازيديس لم يظهر في النادي منذ 4 مايو الماضي.

إبراهيموفيتش قال لـ جازيديس وقف ما جاء في صحيفة "كوييري ديللو سبورت" الإيطالية: "لماذا ابتعدت فترة طويلة وظهرت قبل 48 ساعة من نصف النهائي؟".

وتابع السويدي "ميلان ليس كما كان سابقا، هناك الكثير من عدم اليقين".

فرد جازيديس: "نعم هذا صحيح، ميلان ليس كما كان على مستوى النجاح والتمويل".

ويعمل جازيديس على خفض رواتب اللاعبين، إذ سيحصلون على 50% من راتب شهر أبريل وبقية الأشهر بالكامل.

إبراهيموفيتش البالغ 38 عاما قد تكون أيامه معدودة بقميص ميلان، إذ أشارت تقارير في وقت سابق أنه لن يجدد تعاقده مع الفريق لموسم آخر.

كما لم يظهر باولو مالديني في الاجتماع وهو ما يشير إلى اقتراب رحيله من منصبه في ظل الخلافات التي ظهرت في الفترة السابقة مع جازيديس عقب رحيل زفونمير بوبان.

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