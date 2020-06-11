جازيديس يرد على إبراهيموفيتش: ميلان ليس كما كان

الخميس، 11 يونيو 2020 - 17:49

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

أصبحت الأجواء ساخنة للغاية في ميلان قبل مواجهة يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، ليس بسبب المباراة بل لصدام بين زلاتان إبراهيموفيتش وإيفان جازيديس المدير التنفيذي للنادي.

الروسونيري يستعد لمواجهة يوفنتوس غدا الجمعة في أول عودة للكرة الإيطالية عقب توقف دام 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

جازيديس زار مقر تدريبات الفريق أمس الخميس وهو ما أثار سخط الهداف السويدي كون جازيديس لم يظهر في النادي منذ 4 مايو الماضي.

أخبار متعلقة
ميلان يوضح تطورات إصابة إبراهيموفيتش تقرير: إبراهيموفيتش يعود إلى السويد بسبب الإصابة ميلان يعلن حالة إبراهيموفيتش: وتر أكيليس بخير النهاية لـ زلاتان؟ سكاي: إبراهيموفيتش يتعرض لإصابة قوية للغاية

إبراهيموفيتش قال لـ جازيديس وقف ما جاء في صحيفة "كوييري ديللو سبورت" الإيطالية: "لماذا ابتعدت فترة طويلة وظهرت قبل 48 ساعة من نصف النهائي؟".

وتابع السويدي "ميلان ليس كما كان سابقا، هناك الكثير من عدم اليقين".

فرد جازيديس: "نعم هذا صحيح، ميلان ليس كما كان على مستوى النجاح والتمويل".

ويعمل جازيديس على خفض رواتب اللاعبين، إذ سيحصلون على 50% من راتب شهر أبريل وبقية الأشهر بالكامل.

إبراهيموفيتش البالغ 38 عاما قد تكون أيامه معدودة بقميص ميلان، إذ أشارت تقارير في وقت سابق أنه لن يجدد تعاقده مع الفريق لموسم آخر.

كما لم يظهر باولو مالديني في الاجتماع وهو ما يشير إلى اقتراب رحيله من منصبه في ظل الخلافات التي ظهرت في الفترة السابقة مع جازيديس عقب رحيل زفونمير بوبان.

اقرأ أيضا

تقرير مغربي يكشف مواعيد نصف نهائي دوري الأبطال

لفتة رائعة من صلاح

أيت مناموفيتش يستهدف ثنائي الزمالك

كوميك بوك - بيكلز.. الكلب الذي أنقذ كأس العالم

وزير الرياضة يحدد الموعد الأنسب لاستئناف النشاط

زلاتان إبراهيموفيتش إيفان جازيديس ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
محامي النقاز: إحالة عريضة شكوانا ضد رئيس الزمالك إلى غرفة تحقيقات الفيفا 19 دقيقة | الدوري المصري
وكيل النقاز يكشف حقيقة اقتراب اللاعب من الترجي 24 دقيقة | مصر
فيفا يجري تعديلات هامة على الانتقالات وتسجيل اللاعبين الجدد في الموسم الجديد 51 دقيقة | أوروبا
أرتيتا: العودة لكرة القدم بمواجهة سيتي أمرا غريبا.. سنحاول استغلال فراغ ملعب الاتحاد 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جونينيو: إذا لم يرد اللاعبون اللعب لـ ليون فعليهم الرحيل ساعة | أوروبا
إصابة مدرب حراس براعم الزمالك بفيروس كورونا ساعة | مصر
جازيديس يرد على إبراهيموفيتش: ميلان ليس كما كان 2 ساعة | أوروبا
إلى الأهلي والزمالك.. أورلاندو بايرتس يكشف لـ في الجول كيف يتواجد في لعبة فيفا 2 ساعة | لعبة في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ 2 المستشار القانوني للأهلي يستقيل عن مهمته "ليتمكن من الرد على المتجاوز" 3 مستشار الأهلي السابق: أكشف العديد من الأمور خلال ساعات.. وهذه كواليس الاستقالة 4 مرتضى يعقب على "ضم عاشور" ويصرح: سأبيع سيف فاروق جعفر بعد سنتين بـ 100 مليون
قد ينال إعجابك