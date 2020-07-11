نجوم خارج القطبين - عمرو الدالي: العشري غير طريقة اللعب بالصدفة.. اطمح بالتدريب في الممتاز

كنت نجمًا في الدوري الممتاز. لم أحصد الشهرة التي استحققتها، رغم ذلك حتمًا ستتذكرني إذا كنت من محبي الدوري المصري. لم ألعب لأندية القمة لكن هذا لا يعني أنني لم أكتب تاريخا لنفسي.

يحاورFilGoal.com نجوم الدوري الممتاز الذين تألقوا ببراعة طوال سنوات بقمصان الفرق التي لعبوا لها.

الحلقة السادسة ستكون مع أحد أسماء الدوري المصري الشهيرة في الألفية الجديدة .. عمرو الدالي، والذي يروي قصته بنفسه .

بدأت في ناشئي الأهلي بعمر 13 عاما حتى 21 عاما، تدربت في البداية مع صفوت عبد الحليم ولم أشارك في أي مباراة، وفي الموسم التالي شاركت مع محمد عامر في كثير من المباريات، واستمررت في اللعب تحت قيادة إبراهيم عبد الصمد ثم عبد الرحيم حسن لمدة موسم واحد، وشاركت مع عبد المنعم "شطة" لمدة موسمين قبل أن أرحل عن الأهلي لعدم حاجة الفريق الأول لخدماتي، وشاركت في مراكز عديدة خلال فترتي مع الأهلي منها الظهير الأيسر ووسط المدافع والجناح الأيمن والأيسر.

انتقلت إلى المعادن في الدرجة الثانية تحت قيادة ربيع ياسين لمدة موسم واحد، والذي يعد من أفضل المدربين في مصر، حيث يمتلك القدرة على اختيار المواهب بعد بذل مجهود كبير في البحث عن المواهب، وتم اختياري عندما شاهدني في دوري الشركات وعلم أنني كنت من ناشئي الأهلي.

تولى جمال عبد الله المهمة الموسم التالي حيث درب الفريق لمدة 4 مباريات ثم رحل لسوء النتائج، ومن ثم تولى محمد صلاح الإدارة الفنية وصعدنا إلى الدوري الممتاز بعد مباراة حاسمة مع الشرقية للدخان بعد التعادل السلبي خلال اللقاء وسجلت هدفا في الشوط الأول الإضافي، وسجل مهر عبد الرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 120.

صعدنا إلى الدوري الممتاز وشاركت في 25 مباراة من أصل 26 مباراة، وكان المعادن يمتلك جيل رائع على سبيل المثال أبو العينين شحاتة ونبيل أبو زيد وهاني العقبي وصامويل تيرا وخالد جلال وعمرو عبده ومحمود بيومي ومعتصم سالم وعبد الشافي إبراهيم وعمرو عبد السلام.

يعد محمد صلاح هو أفضل من تدربت معه خلال مسيرتي، إذ يتميز بقدرته على جعل الجميع يحب بعضه الآخر بالإضافة إلى خفة الظل وأيَضًا شخصيته القوية، وقدرته على إدارة المباراة واختيار التشكيل الأمثل.

انهالت العروض قبل بداية موسم 2000-2001 بعد أن قدمت مستوى متميز خلال الموسم منها، الأهلي والإسماعيلي والمصري، كنت بالطبع أريد العودة إلى الأهلي لكن كان هناك قرار حينها داخل النادي من يخرج من الأهلي لا يعود، ومن ثم فضلت الإسماعيلي خاصة أنه لا يملك إلا سيد معوض في مركز الظهير الأيسر.

شاركت في 9 مباريات مع الفريق، وأصبت في عضلات البطن وكانت إصابة غير معروفة حينها، بالإضافة أنني من القاهرة فلم أشعر بالراحة، ومن ثم طلبت من إيهاب صالح العودة إلى جولدي الذي تغير اسمه وقتها بدلًا من المعادن، بالفعل تحدث إلى إبراهيم عثمان رئيس النادي الذي وافق على رحيلي.

انضممت إلى جولدي حيث وجدت عددا من النجوم انضموا للفريق، منهم نادر السيد وطارق مصطفى ومحمود أبو الدهب وحسن عواض وسيد مرعي ومحمد القط، وقدمت موسم جيد للغاية.

انتقلت إلى حرس الحدود رفقة 3 لاعبين هم هاني العقبي وصامويل تيرا وزامل هليل تحت قيادة حلمي طولان، ومن المفارقات أنني كنت لا أريد الرحيل إلى النادي لكن بحثت الإدارة عن الاستفادة المالية، هبط جولدي إلى الدرجة الثانية، ووجدت الراحة في فريق حرس الحدود بسبب الاستقرار المادي والإداري الذي يتمتع به.

قبل بداية الموسم، خاض الفريق معسكر لمدة 3 شهور التي تعد فترة طويلة، وعمل حلمي طولان على تحفيظ طريقة اللعب ويمتاز بالصرامة والالتزام ولا يفضل اللاعب الذي يخرج عن طريقة لعبه، شاركت في أول موسم 24 مباراة من أصل 26 مباراة بعد الغياب لمرة مباراتين بسبب الإصابة والبطاقات الصفراء.

شاركت مع حلمي طولان لمدة 4 مواسم، ومن ثم تولى طارق العشري المهمة لثلاث سنوات، وقام العشري بتغيير طريقة اللعب لأول مرة عن طريق الصدفة البحتة. كنا نواجه بتروجت ومتأخرين بهدف نظيف في الشوط الأول، وتم تغيير طريقة اللعب إلى 4-4-2 وقدمنا شوط رائع وحققنا الفوز بنتيجة 2-1 ثم تدربنا عليها بشكل مكثف فيما بعد، وكنا الفريق الأول في مصر الذي يلعب بهذه الطريقة ثم الأهلي مع حسام البدري.

تطلبت طريقة 4-4-2 التزام الأظهرة بالتغطية العكسية، وكنت أنفذ التعليمات بدقة عالية مع زميلي أحمد سمير الظهير الأيمن، وتحول الليبرو إلى ليبرو مقلوب في وسط الملعب، في آخر موسم مع الفريق أراد العشري الدفع بالوجوه الشابة مثل إسلام رمضان، وانتقلت أنا إلى طلائع الجيش.

شاركت مع الفريق العسكري 13 مباراة وأصبت ومن ثم انتقلت إلى دمنهور ولم نصعد إلى الدوري الممتاز، وعرض الشرقية للدخان علي اللعب معه في الدرجة الثالثة لكنني رفضت وقررت الاعتزال.

التدريب:

توليت تدريب فريق العياط لمدة 6 أشهر، ومن ثم عملت في قطاع الناشئين لطلائع الجيش لمدة 4 مواسم، وتولى عبد الحميد بسيوني منصب المدير الفني وكنت مدرب مساعد ثم سامي قمصان يليه محمد صلاح وعاد سامي قمصان مرة أخرى.

وتولي هاني العقبي المسئولية الفنية لفريق الاتصالات وأصبحت المدرب المساعد له. صعدنا لدورة الترقي وخسرنا أول مباراتين واستقال وقتها، ومن ثم توليت تدريب الفريق وفزنا في 3 مباريات من أصل 4 مباريات،

وتولى عمرو أنور المهمة يليه أحمد رضوان، وجاء أكرم عبد المجيد بجهازه ورحلت عن النادي، عدت إلى طلائع الجيش لتدريب فريق الشباب.

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