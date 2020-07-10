8 فرق تتصارع من أجل 4 مراكز ذهبية.. المباريات المتبقية في إنجلترا من أجل الحلم الأوروبي

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 20:27

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر يونايتد

توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي وبنسبة كبيرة ضمن مانشستر سيتي المركز الثاني وبداية من الثالث وحتى العاشر يبدأ الصراع.

صراع من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم المقبل.

لنقسم ذلك إلى جزئين.

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الجزء الأول.. دوري أبطال أوروبا

جدول الترتيب بعد مرور 34 جولة يأتي كالتالي:

3- تشيلسي 60 نقطة

4- ليستر سيتي 59 نقطة

5- مانشستر يونايتد 58 نقطة

بنسبة كبيرة فهذا هو الثلاثي الأقرب للتنافس على المركزين الثالث والرابع في ظل ابتعاد ولفرهامبتون صاحب المركز السداس عن يونايتد بست نقاط كاملة.

يتبقى لتشيلسي كل من شيفيلد يونايتد ونورويتش سيتي وليفربول وولفرهامبتون.

فيما يتبقى لليستر سيتي كل من بورنموث وشيفيلد يونايتد وتوتنام ومانشستر يونايتد.

أما يونايتد فيتبقى له ساوثامبتون وكريستال بالاس ووست هام وليستر سيتي.

وتجدر الإشارة إلى أنه حال معاقبة مانشستر سيتي من اللعب الأوروبي لعامين لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف فإن صاحب المركز الخامس سيتأهل لدوري أبطال أوروبا رسميا.

الجزء الثاني.. الدوري الأوروبي

وجدول الترتيب هو كالتالي:

6- ولفرهامبتون 52 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 51 نقطة

8- أرسنال 50 نقطة

9- توتنام 49 نقطة

10- بيرنلي 49 نقطة

الصراع على أشده هنا كذلك إذ أن الفارق بين المركز العاشر والخامس هو ثلاث نقاط فقط.

فيما يتبقى على نهاية الدوري أربع جولات بـ12 نقطة.

ويتأهل صاحب المركز الخامس للدوري الأوروبي فيما يخوض صاحب المركز السادس التصفيات المؤهلة لدور المجموعات.

ويتبقى لولفرهامبتون كل من إيفرتون وبيرنلي وكريستال بالاس وتشيلسي.

أما شيفيلد فيتبقى له تشيلسي وليستر سيتي وإيفرتون وساوثامبتون.

بينما أرسنال سيخوض دربي أمام توتنام ثم سيتعين عليه لقاء ليفربول ثم أستون فيلا وأخيرا واتفورد.

ويلاقي توتنام نظيره أرسنال ثم نيوكاسل ثم ليستر سيتي ثم كريستال بالاس.

وأخيرا سيواجه بيرنلي كل من ليفربول وولفرهامبتون ونورويتش سيتي وبرايتون.

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