أنباء سعيدة لـ الزمالك.. تحديد موعد استئناف رحلات الطيران من المغرب

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 23:01

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - محمد أوناجم يحتفلان بفوز الزمالك على الترجي

حددت الحكومة المغربية موعد استئناف رحلات الطيران من وإلى المغرب، في نبأ سعيد لـ الزمالك بسبب أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

أشرف بنشرقي

النادي : الزمالك

محمد أوناجم

النادي : الزمالك

الزمالك

وقررت الحكومة المغربية استئناف رحلات الطيران من وإلى المغرب بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 من الشهر الحالي، حسبما كشفت صحيفة (هسبورت) المغربية.

الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم يتواجد في المغرب منذ أزمة كورونا، والآن الثنائي يستعد للعودة لاستئناف التدريبات مع الزمالك.

أخبار متعلقة
الوحدة السعودي يرد عبر في الجول على أنباء رغبته في ضم أوناجم أمير مرتضى لـ في الجول: لم يتقدم أي فريق بعرض رسمي لضم أوناجم تقرير تركي: بنشرقي يريد طرابزون سبور.. والزمالك يصارع لإبقائه الزمالك يعقب لـ في الجول على ربط اسم بنشرقي بـ الدوري التركي

ويستعد الزمالك لاستئناف مباريات الدوري المصري، إلى جانب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا:

اتحاد اليد لـ في الجول: أين العقل والمنطق؟

رقم كبير للمصابين بـ كورونا في الدوري السعودي

مؤتمر مورينيو: لن أقدر على تمني النجاح لـ أرتيتا

تحديد موعد الرد على استئناف سيتي

إبراهيموفيتش: هذا ليس ميلان الذي أعرفه

الزمالك بنشرقي أوناجم
نرشح لكم
أخر الأخبار
رفض استئناف رونالدينيو بالخروج من الإقامة الجبرية 6 دقيقة | أمريكا
أنباء سعيدة لـ الزمالك.. تحديد موعد استئناف رحلات الطيران من المغرب 29 دقيقة | الدوري المصري
"الأمر بسيط".. هنري يُكرم جورج فلويد على طريقته 58 دقيقة | أمريكا
رسميا - أسامة نبيه مديرا فنيا لـ الشعلة السعودي ساعة | السعودية
حوار – ديانج: من يسجل أولا في لقاء الأهلي والوداد فرصته للفوز أكبر.. وأتمنى من الزمالك مراجعة قراره ساعة | الدوري المصري
الاتحاد السعودي: 97 حالة إصابة بـ كورونا في أندية الدوري الممتاز ساعة | السعودية
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (2) (0) ديبورتيفو ألافيس.. هجمات متتالية ساعة | أوروبا
اتحاد اليد لـ في الجول: نقل قمة الأهلي والزمالك خارج مصر؟ أين العقل والمنطق 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك