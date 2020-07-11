وزير الرياضة يُجيب.. هل عُرض على مصر استضافة نهائي إفريقيا إذا جمع بين الأهلي والزمالك

السبت، 11 يوليه 2020 - 00:05

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

هل عُرض على مصر استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا إذا جمع بين الأهلي والزمالك؟ سؤال أجاب عنه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال أشرف صبحي: "إقامة النهائي في القاهرة إذا جمع بين الأهلي والزمالك؟ هذا الأمر لم يُعرض علينا".

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وأضاف في تصريحاته المقتضبة عبر قناة النهار "إذا عُرض علينا، فإننا نرحب بأي مبادرة مثل تلك".

قمتان مصريتان مغربيتان منتظران في نصف النهائي، في شهر سبتمبر (لم يُحدد كاف الموعد بالتحديد حتى الآن).

الأهلي ضد الوداد، والزمالك ضد الرجاء.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أرسل خطابا للاتحادات المحلية، حصل FilGoal.com على نسخة منه، ليكشف من خلاله موقف الكاميرون من استضافة مواجهتي نصف النهائي، وكذلك النهائي. موقف لم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن.

وأشار كاف إلى انتظاره الحصول على تأكيد رسمي من الكاميرون من أجل استضافة مواجهتي نصف النهائي، وكذلك النهائي. تأكيد لم يحصل عليه حتى اللحظة.

FilGoal.com تواصل مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، وكشف مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه، انتظار بلاده للحصول على موافقة حكومية من أجل استضافة الـ 3 مباريات المتبقية من دوري الأبطال.

الاتحاد الكاميروني أرسل الخطاب المُرسل له من كاف، للحكومة، في خطوة للحصول على رد في أسرع وقت، وفقا لما علمه FilGoal.com.

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