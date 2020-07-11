اتحاد جدة يكشف موقفه من ضم عاشور وتريزيجيه وحجازي

السبت، 11 يوليه 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

مران المنتخب - تريزيجيه - حجازي

كشف أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي موقف النادي من التفاوض مع حسام عاشور وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه.

تريزيجيه

النادي : أستون فيلا

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

حسام عاشور

النادي : الأهلي

الاتحاد

وقال أحمد صادق عن مفاوضات النادي مع الثلاثي المصري: "حتى الآن لدينا 8 مباريات متبقية في الدوري السعودي، وموقف الفريق حساس في جدول الترتيب".

وأضاف عبر قناة النهار: "لم نناقش اللاعبين الذين سنضمهم للفريق الموسم المقبل مع المدرب، ولم نضع خطة من سينضم للفريق، أو نحدد المراكز التي تحتاج للدعم".

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وتابع "حسام عاشور لاعب كبير جدا، وحجازي وتريزيجيه مميزين وإضافة لأي ناد، وشرف أن يكونوا معنا ويساهموا مع الاتحاد".

وأتم "بعد تحسين وضع النادي في الدوري سنفكر في الأسماء التي قد نضمها".

حجازي يقترب من قيادة فريقه للعودة للدوري الإنجليزي بعد موسمين في الدرجة الإنجليزية الأولى، فيما يعاني تريزيجيه مع أستون فيلا في صراع الهبوط.

في المقابل انتهت علاقة حسام عاشور مع الأهلي عقب الأزمة الأخيرة.

اتحاد جدة السعودي يحتل المركز الـ 13 –يخوض به ملحق الهبوط- في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة قبل 8 جولات على نهاية وبفارق 6 نقاط عن المركز الأخير.

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