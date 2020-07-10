فايلر يقود تدريبات الأهلي السبت بعد سلبية مسحته

يعود ريني فايلر المدير الفني للأهلي إلى قيادة تدريبات الفريق الجماعية غدا السبت في ملعب مختار التتش.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي إلى أن المدرب السويسري يستأنف مهمته بدءا من السبت، بعد خضوعه لمسحة فيروس كورونا وظهور النتيجة سلبية.

فايلر عاد إلى مصر الإثنين الماضي بعد قضاء إجازته في بلاده سويسرا، وخضع للمسحة يوم الأربعاء وجاءت نتيجتها سلبية.

وكان فايلر قد حضر جزءا من مران الأهلي الأربعاء يوم إجرائه المسحة، قبل أن يتابع مران الخميس كاملا في انتظار نتيجة مسحته.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم الجمعة، على اعتبار استئنافها غدا السبت تحت قيادة فايلر.

ويستعد الأهلي لخوض غمار الدوري المصري الذي يتصدره برصيد 49 نقطة، بالإضافة إلى مرحلة نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا.

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