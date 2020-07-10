إبراهيموفيتش: هذا ليس ميلان الذي أعرفه.. ولا ألعب للحصول على عقد

أصر زلاتان إبراهيموفيتش أنه لا يلعب "من أجل عقد" ووصف أن "كل شيء تغير في ميلان".

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

إبراهيموفيتش تحدث لشبكة "ميدياست" الإيطالية قائلا: "هذا ليس ميلان الذي أعرفه، كل شيء تغير بالكامل الآن".

وتابع "الأهداف ليست كما كانت، وليست التي أضعها في رأسي من أجل ميلان".

وأضاف "أريد رؤية الفريق يحارب من أجل لقب الدوري ودوري الأبطال، استمتع باللعب، لكن ليس من أجل الحصول على عقد".

وأكمل "ألعب من أجل أن أصل لأهداف تعبر عني، لا أعلم إذا كنت سأبقى للموسم المقبل".

واعترف السويدي أنه لا يعرف إذا كان إيفان جازيديس المدير التنفيذي للنادي سيجدد تعاقده بعد نهاية الموسم "لا أعلم، لكن لا أحد تواصل معي حتى الآن".

وألمح السويدي أنه قد لا يستمر مع الفريق في ظل صعوبة تأهل النادي للموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا (طالع التفاصيل).

إبراهيموفيتش (38 عاما) سجل 6 أهداف في 13 مباراة بقميص الروسونيري في الدوري وكأس إيطاليا.

ويحتل ميلان المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي مبتعدا بـ16 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا وتتبقى 7 جولات في الدوري.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان في يناير الماضي بعدما لعب له من 2010 إلى 2012.

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