اتحاد اليد لـ في الجول: نقل قمة الأهلي والزمالك خارج مصر؟ أين العقل والمنطق

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 21:04

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - كرة يد - الأهلي

نفى هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ما تردد مؤخرا حول اتخاذ الاتحاد لقرارات بمنع انتقال اللاعبين بين الأهلي والزمالك، وكذلك نقل القمة خارج مصر.

وقال رئيس الاتحاد: "فوجئت بترويج مثل تلك الأخبار الكاذبة".

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "أين المنطق والعقل من لعب مباراة بين الأهلي والزمالك خارج مصر، ودول العالم تُغلق طيرانها إلى جانب حالة الحظر والتباعد الاجتماعي بسبب كورونا".

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وتابع "وأين المنطق والعقل أيضا في اتخاذ أي قرار بمنع الصفقات بين الأهلي والزمالك. أليست الصفقات تتم بالتراضي والتعاقدات الرسمية عن طريق نادي يفاوض ولاعب لديه الرغبة في دوري محترفين من الأساس".

كما شدد هشام نصر على "تنظيم مصر لكأس العالم لا يحتاج لإجراءات استثنائية كما يُروج البعض. لا يوجد أي أزمة".

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتشير إلى احتمالية نقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لكرة اليد خارج مصر.

ويواجه الزمالك (المتصدر بـ 34 نقطة) نظيره الأهلي (الوصيف بـ 32 نقطة) في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، وقد يلعبا سويا في مباراة فاصلة في حالة التعادل في النقاط.

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