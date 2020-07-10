الاتحاد السعودي: 97 حالة إصابة بـ كورونا في أندية الدوري الممتاز

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 21:48

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الإحصائية الخاصة بالحالات الإيجابية لفيروس كورونا في أندية الدوري.

وخضع 16 ناديا من الدوري السعودي الممتاز، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 8 يوليو، لفحوصات كورونا.

وخرجت 97 حالة إيجابية من بينهم 50 لاعبا و47 إداريا وفنيا، من 1351 فحصا لأندية الدوري الممتاز في السعودية.

أخبار متعلقة
الرياضية السعودية: الأهلي يوافق على تمديد إعارة أزارو لنهاية الموسم والمغربي يعطل الإعلان تقرير مغربي: الرجاء يبلغ الزمالك بتمسكه ببقاء أحداد رغم منافسة سعودية مغربية الشرق الأوسط: 155 فتاة سعودية يدشنّ مشوارهن في مجال تحكيم مباريات كرة القدم الوحدة السعودي يرد عبر في الجول على أنباء رغبته في ضم أوناجم

بينما أندية الدرجة الثانية في السعودية، فخضع 20 فريقا لـ 781 فحصا ونتج عنه 25 حالة إيجابية.

حالات الدرجة الثانية في السعودية جاءت جميعها للاعبين، حسبما أعلن الاتحاد.

وأصدرت وزارة الرياضة في السعودية في وقت سابق بيانا أعلنت خلاله موعد العودة للتدريبات لكافة الألعاب الرياضية يوم 21 من شهر يونيو الماضي.

على أن تعود جميع المنافسات بشكل رسمي لكل الرياضات يوم 4 أغسطس المقبل.

اقرأ أيضا:

كلوب: أرقام صلاح مجنونة

خطوات الأهلي للرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"

موعد وصول المثلولي للزمالك

جمعية عمومية غير عادية في الزمالك

الأهلي يقترب من تجديد عقد مهاجمه

في السعودية
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر زيدان: هل سيلعب جيمس مجددا؟ لا أعرف 2 ساعة | أوروبا
مشادة في الدرجة الثانية الإيطالية تنتهي بنقل لاعب للمستشفى 2 ساعة | أوروبا
وجيه أحمد يرد على "اقتراح مورينيو" بخصوص الحكام 2 ساعة | أوروبا
فاران: ضوضاء تقنية الفيديو لا تؤثر على ريال مدريد 2 ساعة | أوروبا
اتحاد جدة يكشف موقفه من ضم عاشور وتريزيجيه وحجازي 2 ساعة | مصر
زكي عبد الفتاح: الأهلي لم يتفاوض مع برادلي عند سفر فايلر.. وهذا ما حدث مع إبراهيموفيتش 3 ساعة | الدوري المصري
زكي عبد الفتاح: أحمد الشناوي كان يستطيع أن يكون صلاح الحراس.. ومحمد ليس مميزا ولكنه أفضل المتاحين 3 ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة يُجيب.. هل عُرض على مصر استضافة نهائي إفريقيا إذا جمع بين الأهلي والزمالك 3 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر"
قد ينال إعجابك