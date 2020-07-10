الاتحاد السعودي: 97 حالة إصابة بـ كورونا في أندية الدوري الممتاز

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الإحصائية الخاصة بالحالات الإيجابية لفيروس كورونا في أندية الدوري.

وخضع 16 ناديا من الدوري السعودي الممتاز، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 8 يوليو، لفحوصات كورونا.

وخرجت 97 حالة إيجابية من بينهم 50 لاعبا و47 إداريا وفنيا، من 1351 فحصا لأندية الدوري الممتاز في السعودية.

بينما أندية الدرجة الثانية في السعودية، فخضع 20 فريقا لـ 781 فحصا ونتج عنه 25 حالة إيجابية.

حالات الدرجة الثانية في السعودية جاءت جميعها للاعبين، حسبما أعلن الاتحاد.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعلن الإحصائية الخاصة بفيروس كورونا خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 8 يوليو. ⬇️ pic.twitter.com/dRrs553quW — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) July 10, 2020

وأصدرت وزارة الرياضة في السعودية في وقت سابق بيانا أعلنت خلاله موعد العودة للتدريبات لكافة الألعاب الرياضية يوم 21 من شهر يونيو الماضي.

على أن تعود جميع المنافسات بشكل رسمي لكل الرياضات يوم 4 أغسطس المقبل.

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