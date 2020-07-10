بي بي سي: تحديد موعد الرد على استئناف سيتي ضد قرار منعه من المشاركة الأوروبية

تحدد الإثنين المقبل موعدا لرد المحكمة الرياضية على استئناف مانشستر سيتي على قرار حرمانه من المشاركة الأوروبية لعامين.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن في شهر فبراير الماضي حرمان سيتي من المشاركة الأوروبية لعامين مع تغريمه 30 مليون يورو لاختراقه قواعد اللعب المالي النظيف بين 2012 و2016.

لذا تقدم سيتي باستئناف على القرار لدى المحكمة الرياضية وهو ما سيتم الرد عليه الإثنين المقبل.

وحال فشل سيتي في الموافقة على الاستئناف على القرار فإن خامس الدوري الإنجليزي سيتأهل بدلا منه الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وبالتالي سيصبح الموسم الحالي هو الأخير لسيتي في البطولة الأوروبية حتى موسم 2022-2023.

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