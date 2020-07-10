"الأمر بسيط".. هنري يُكرم جورج فلويد على طريقته

أرسل الفرنسي تيري هنري رسالة قوية لدعم حملة " Black Lives Matter" بعدما جثى على ركبة واحدة في أول 8 دقائق و46 ثانية بمباراة مونتريال إمباكت ضد نيو إنجلاند ريفولشن في بطولة "الدوري الأمريكي يعود".

مدرب مونتريال إمباكت ظهر بقميص كُتب عليه " Black Lives Matter" تكريما للراحل جورج فلويد الذي توفي على يد الشرطة الأمريكية.

وتقام البطولة المُجمعة في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، وتضم 24 ناديا بعد انسحاب ناديي ناشفيل ودالاس في المسابقة بسبب وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين (طالع التفاصيل).

✊🏽✊🏾✊🏿@ThierryHenry took a knee for the first 8:46 in memory of George Floyd. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/ddn1TYOu1T — Major League Soccer (@MLS) July 10, 2020

وظهر اللاعبون والحكام بقمصان أيضا كُتب عليها "أسود وافتخر" و"الصمت عنف" قبل بداية المباراة.

هنري قال بعد المباراة في المؤتمر الصحفي: "جثيت على ركبتي لـ 8 دقائق و86 ثانية، واعتقد أنكم تعلمون لماذا".

8 دقائق و46 ثانية تشير إلى المدة التي جثى بها الشرطي على عنق فلويد حتى وافته المنية.

تيري هنري مدرب فريق مونتريال جلس على ركبته خلال أول 8 دقائق و46 ثانية من بداية انطلاق مباراة مونتريال إمباكت الافتتاحية لدعم قضية جورج فلويد 🙏pic.twitter.com/HTMUOcgMOd — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 10, 2020

وأتم "إنها فقط لتكريم ودعم القضية، الأمر بسيط".

فريق هنري تعرض للخسارة بهدف دون مقابل في مباراة شهدت الظهور الأول للكيني فيكتور وانياما لاعب توتنام السابق.

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