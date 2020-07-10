"الأمر بسيط".. هنري يُكرم جورج فلويد على طريقته

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 22:32

كتب : FilGoal

تيري هنري - مونتريال إمباكت

أرسل الفرنسي تيري هنري رسالة قوية لدعم حملة " Black Lives Matter" بعدما جثى على ركبة واحدة في أول 8 دقائق و46 ثانية بمباراة مونتريال إمباكت ضد نيو إنجلاند ريفولشن في بطولة "الدوري الأمريكي يعود".

مدرب مونتريال إمباكت ظهر بقميص كُتب عليه " Black Lives Matter" تكريما للراحل جورج فلويد الذي توفي على يد الشرطة الأمريكية.

وتقام البطولة المُجمعة في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، وتضم 24 ناديا بعد انسحاب ناديي ناشفيل ودالاس في المسابقة بسبب وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين (طالع التفاصيل).

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وظهر اللاعبون والحكام بقمصان أيضا كُتب عليها "أسود وافتخر" و"الصمت عنف" قبل بداية المباراة.

هنري قال بعد المباراة في المؤتمر الصحفي: "جثيت على ركبتي لـ 8 دقائق و86 ثانية، واعتقد أنكم تعلمون لماذا".

8 دقائق و46 ثانية تشير إلى المدة التي جثى بها الشرطي على عنق فلويد حتى وافته المنية.

وأتم "إنها فقط لتكريم ودعم القضية، الأمر بسيط".

فريق هنري تعرض للخسارة بهدف دون مقابل في مباراة شهدت الظهور الأول للكيني فيكتور وانياما لاعب توتنام السابق.

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