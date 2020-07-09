انسحاب ناشفيل من "الدوري الأمريكي يعود" بسبب فيروس كورونا

الخميس، 09 يوليه 2020 - 22:54

كتب : FilGoal

عودة الدوري الأمريكي

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي انسحاب فريق ناشفيل من بطولة "MLS is Back" أو "الدوري الأمريكي يعود" بعد زيادة أعداد المصابين بـ فيروس كورونا بين صفوفه.

النادي أعلن ارتفاع عدد اللاعبين المصابين إلى 9 منذ وصولهم إلى أورلاندو لخوض البطولة المجمعة التي تعتبر تمهيدا لعودة الدوري الأمريكي.

وانسحب كل من فريقي دالاس وناشيفل ليتغير نظام البطولة بدور المجموعات وكذلك الأدوار الإقصائية بعدما تقلص عدد الفرق إلى 24 بدلا من 26.

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وألغيت مواجهة ناشيفل وشيكاغو فاير والتي كان مقررا أن تُقام فجر اليوم.

وسبق أن أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم إصابة 26 شخصا بفيروس كورونا قبل أيام قليلة من انطلاق المسابقة. (طالع التفاصيل)

شيكاغو فاير انتقل من المجموعة الأولى إلى الثانية، لتصبح المجموعات الستة تضم 4 فرق بعدما كانت المجموعة الأولى تضم 6 أندية مقابل 4 لباقي المجموعات.

وسيتأهل أول وثان ترتيب المجموعات بالإضافة إلى أفضل 4 فرق احتلت المركز الثالث لدور الـ 16 والذي سيقام حتى المباراة النهائية بنظام خروج المغلوب.

ومن المقرر أن يقام النهائي في 11 أغسطس المقبل ويتأهل بطل المسابقة إلى دوري أبطال الكونكاكاف 2021.

وبعد نهاية البطولة تعود مسابقة الدوري الأمريكي لاستكمال مبارياتها بدءا من الجولة الثالثة بجدول جديد لتحديد بطل الموسم الذي يحمل 25 في تاريخ المسابقة.

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