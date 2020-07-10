إبراهيموفيتش يلمح إلى رحيله عن ميلان: زلاتان لا يلعب في الدوري الأوروبي

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 11:02

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش

ألمح زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان أنه قد لا يستمر مع الفريق في ظل صعوبة تأهل النادي للموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا.

وقال إبراهيموفيتش (38 عاما) في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"إبرا يلعب ليفوز بشيء وإلا فليبقى في المنزل. قالول لي إن التقاعد في أمريكا سهل جدا، لذا عدت إلى ميلان. أنا هنا بسبب الشغف فقط، لأنني في الأساس ألعب بلا مقابل. ثم جاء ذلك الفيروس وأوقف كل شيء وفكرت ربما هناك شيء يحاول إبلاغي أن علي الاعتزال".

وواصل السويدي الذي ينتهي عقده مع ميلان في 31 أغسطس المقبل "إبرا خلق ليلعب الكرة ولا يزال الأفضل في لعب الكرة. سنرى ما سأشعر به بعد شهرين. سنرى أيضا ما سيحدث مع النادي. لو الموقف استمر كما هو، صراحة، لن أكون موجودا مع ميلان في الموسم المقبل على الأرجح".

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وأتم "إبرا ليس لاعبا للدوري الأوروبي وميلان ليس ناديا ينتمي لهذه البطولة. لا أعلم هل هناك فريق بعد ميلان، لا أحب غلق الأبواب أمام الفرص. سأذهب فقط إلى مكان أحظى فيه ببعض السلطة، وليس مكانا لا يساوي فيه الكلام شيئا. لا زلت شغوفا بما أفعل".

ويحتل ميلان المركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي مبتعدا بـ16 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا وتتبقى 7 جولات في الدوري.

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان، الذي لعب له من 2010 إلى 2012، في يناير الماضي وشارك مع الفريق في 13 مباراة وسجل 6 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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