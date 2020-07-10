رئيس أتالانتا: جاسبريني أراد ألا يلتقي فريقا لديه تاريخ كبير في دوري الأبطال

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 18:36

كتب : FilGoal

جانبييرو جاسبريني - أتالانتا

تحدث أنطونيو بيركاسي رئيس نادي أتالانتا عن مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القرعة أسفرت عن مواجهات قوية في مرحلة ربع النهائي والمقرر أن تقام في لشبونة البرتغالية (طالع التفاصيل).

بيركاسي قال لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية عقب إجراء القرعة: "سأكون متوترا من الآن وحتى موعد المباراة في أغسطس وأتمنى الأفضل لنا".

أخبار متعلقة
فرق تأهلت وأخرى تنتظر.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي أتالانتا يدخل بقوة صراع "الأسكوديتو".. وروما ينهي سلسلة الهزائم أمام بارما قطار أتالانتا لا يتوقف.. يمر من محطة نابولي بثنائية رسميا – أتالانتا يضم لاعب وسط يوفنتوس

وتابع "ستكون مباراة صعبة، ستمنحنا مزيدا من النمو وخبرة غير عادية".

وأضاف "ما مرت به مدينة بيرجامو في الأشهر الأخيرة وهو حافز أكبر، نريد إعادة البسمة على وجوه الأشخاص الذين عانوا هنا كثيرا".

وعن مشوار الفريق في الدوري الإيطالي بعدما أصبح على بُعد 9 نقاط عن يوفنتوس في صراع اللقب قبل مواجهتم غدا رد قائلا: "هدفنا هذا الموسم تأمين مركزنا في الدوري الإيطالي وبعد ذلك نريد شيئا إضافيا، علينا التركيز على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة والاستعداد لمباراة العمر".

بيركاسي كشف ما فضله جانبييرو جاسبريني المدير الفني في قرعة دوري الأبطال "تناقشنا مع المدرب وقال أنه يأمل ألا يلتقي فريقا لديه تاريخ كبير في دوري الأبطال".

وأتم "إذا لعبنا مع باريس سان جيرمان سنلعب بكافة أوراقنا، وسنرى ماذا سيحدث".

باريس سان جيرمان لم يفز مطلقا على الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا، خسر مواجهتي نصف نهائي 1994-95 أمام ميلان، وتعادل في 4 مواجهات ضد ميلان ونابولي بدور المجموعات.

اقرأ أيضا:

كلوب: أرقام صلاح مجنونة

خطوات الأهلي للرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"

موعد وصول المثلولي للزمالك

جمعية عمومية غير عادية في الزمالك

الأهلي يقترب من تجديد عقد مهاجمه

أتالانتا دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
إبراهيموفيتش: هذا ليس ميلان الذي أعرفه.. ولا ألعب للحصول على عقد 28 دقيقة | أوروبا
بي بي سي: تحديد موعد الرد على استئناف سيتي ضد قرار منعه من المشاركة الأوروبية 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فايلر يقود تدريبات الأهلي السبت بعد سلبية مسحته ساعة | الدوري المصري
رئيس أتالانتا: جاسبريني أراد ألا يلتقي فريقا لديه تاريخ كبير في دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلبية مسحة الأهلي الثالثة ساعة | الدوري المصري
ماركا: إصابة مارسيلو وغيابه عن بقية مباريات الدوري ساعة | أوروبا
برونو عن قرعة الدوري الأوروبي: لا تهم.. نريد الفوز في كل مباراة بداية من لاسك مجددا ساعة | أوروبا
سيموني إنزاجي: علينا أن نكون أقوى من الإصابات والحكام ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 4 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول
قد ينال إعجابك