رئيس أتالانتا: جاسبريني أراد ألا يلتقي فريقا لديه تاريخ كبير في دوري الأبطال

تحدث أنطونيو بيركاسي رئيس نادي أتالانتا عن مواجهة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القرعة أسفرت عن مواجهات قوية في مرحلة ربع النهائي والمقرر أن تقام في لشبونة البرتغالية (طالع التفاصيل).

بيركاسي قال لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية عقب إجراء القرعة: "سأكون متوترا من الآن وحتى موعد المباراة في أغسطس وأتمنى الأفضل لنا".

وتابع "ستكون مباراة صعبة، ستمنحنا مزيدا من النمو وخبرة غير عادية".

وأضاف "ما مرت به مدينة بيرجامو في الأشهر الأخيرة وهو حافز أكبر، نريد إعادة البسمة على وجوه الأشخاص الذين عانوا هنا كثيرا".

وعن مشوار الفريق في الدوري الإيطالي بعدما أصبح على بُعد 9 نقاط عن يوفنتوس في صراع اللقب قبل مواجهتم غدا رد قائلا: "هدفنا هذا الموسم تأمين مركزنا في الدوري الإيطالي وبعد ذلك نريد شيئا إضافيا، علينا التركيز على إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة والاستعداد لمباراة العمر".

بيركاسي كشف ما فضله جانبييرو جاسبريني المدير الفني في قرعة دوري الأبطال "تناقشنا مع المدرب وقال أنه يأمل ألا يلتقي فريقا لديه تاريخ كبير في دوري الأبطال".

وأتم "إذا لعبنا مع باريس سان جيرمان سنلعب بكافة أوراقنا، وسنرى ماذا سيحدث".

باريس سان جيرمان لم يفز مطلقا على الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا، خسر مواجهتي نصف نهائي 1994-95 أمام ميلان، وتعادل في 4 مواجهات ضد ميلان ونابولي بدور المجموعات.

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