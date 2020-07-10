مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: نستعد لخوض مباراتين وديتين

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 16:36

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

استقر نادي الإسماعيلي على خوض مباراتين وديتين خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لعودة الدوري المصري.

وقال أدهم السلحدار مدرب عام الإسماعيلي في تصريحات لـFilGoal.com: استقررنا على خوض مباراتين وديتين خلال الأيام القليلة المقبلة".

مدرب الإسماعيلي أضاف "الجهاز الفنى يخصص تدريبات فردية لكل لاعب بخلاف التدريب الجماعي".

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وتابع "تلك التدريبات الفردية يسعى من خلالها الجهاز الفني لمنح اللاعبين ما ينقصهم من عناصر اللياقة".

وواصل "نعتمد في تحديد على التدريبات الاختبار الذي أجري للاعبين لاكتشاف ما ينقصهم".

السلحدار أكمل "الخطة تسير بشكل إيجابي وتحقق أهدافها وفق لما حدده الجهاز الفني".

وأتم "ما ينقصنا في فترة الإعداد الحالية هو غياب اللاعبين الأجانب، والذين ما زلنا ننتظرهم".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 18 مباراة.

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