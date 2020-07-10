وكيل أحداد يوضح موقف اللاعب من الاستمرار في المغرب أو العودة للزمالك

أوضح محمد عزيز وكيل أعمال حميد أحداد المهاجم المغربي لنادي الزمالك، موقف اللاعب مع اقتراب انتهاء إعارته إلى فريق الرجاء البيضاوي.

وقال عزيز في تصريحات لقناة النهار: "حميد أحداد معار لمدة موسم، لكننا لا نعلم الوضع بعد كورونا. الفيفا منحت فرصة للاعبين لتمديد إعاراتهم حتى آخر مباراة في الموسم، والرجاء ما زال لديه مباريات في دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية والدوري".

وأضاف "الزمالك يتمسك بحميد أحداد لأن باتريس كارتيرون يعلم اللاعب جيدا. والبعض تحدثوا معنا برغبة كارتيرون في إعادة اللاعب، لكن الأسبقية للرجاء".

وكيل أحداد أكمل "الرجاء يٌحضرون عرضا لضم أحداد وما زالوا ينتظرون وضع نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية أولا حتى يتخذوا قرارا نهائيا".

عزيز استمر "اللاعب يملك عروضا أخرى لأنه أثبت نفسه في المغرب، لكننا ننتظر أولا قرار الرجاء، وإذا لم يضمه الرجاء بشكل كامل، فسيكون من حق الزمالك تقرير مصيره".

وأتم "رئيس نادي الرجاء نوي التحدث مع أمير مرتضى منصور أولا والاتفاق معه لأنه يهدف للإبقاء على العلاقات الجيدة بين الناديين".

حميد أحداد انضم لنادي الزمالك الموسم الماضي قادما من فريق الدفاع الحسني الجديدي، لكنه سحل هدفا واحدا فقط كان في الكونفدرالية الإفريقية.

صاحب الـ25 يقضي الموسم الجاري معارا لنادي الرجاء من الزمالك لمدة موسم، ومع أحقية الفريق المغربي لضمه بشكل نهائي.

وشارك أحداد هذا الموسم في 17 مباراة بين الدوري ودوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم 4 أهداف وصنع هدفين، بجانب مشاركاته في البطولة العربية.

نادي الرجاء سيواجه الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب مع الإسماعيلي في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية".

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