مواعيد مباريات الجمعة 10 يوليو 2020 والقنوات الناقلة – ريال مدريد أمام ألافيس
الجمعة، 10 يوليه 2020 - 10:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 10 يوليو 2020، والقنوات الناقلة.
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ريال سوسيداد يواجه غرناطة في الدوري الإسباني الساعة السابعة والنصف مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.
وفي العاشرة مساء، يلتقي ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس عبر قناة بي إن سبورتس 3 أيضا.
أما في البرتغال، يلعب سبورتج لشبونة مع سانتا كلارا الساعة الثامنة والربع مساء، فيما يلعب باسوش فيريرا مع سبورتنج براجا الساعة العاشرة والنصف مساء.
للتعرف على مواعيد المباريات كاملة من هنا
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