مواعيد مباريات الجمعة 10 يوليو 2020 والقنوات الناقلة – ريال مدريد أمام ألافيس

الجمعة، 10 يوليه 2020 - 10:13

كتب : FilGoal

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يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والموافق 10 يوليو 2020، والقنوات الناقلة.

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ريال سوسيداد يواجه غرناطة في الدوري الإسباني الساعة السابعة والنصف مساء. مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

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وفي العاشرة مساء، يلتقي ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس عبر قناة بي إن سبورتس 3 أيضا.

أما في البرتغال، يلعب سبورتج لشبونة مع سانتا كلارا الساعة الثامنة والربع مساء، فيما يلعب باسوش فيريرا مع سبورتنج براجا الساعة العاشرة والنصف مساء.

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